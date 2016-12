Un treballador de pistes, ferit greu en caure de 5 metres

Un treballador de Pal-Arinsal de 46 anys va tenir ahir un accident laboral mentre treballava a les pistes d’esquí de Vallnord. Els fets van passar cap a la una del migdia al sector d’Arinsal. L’empleat estava fent els últims treballs de manteniment a les pistes abans de l’inici de la temporada d’hivern quan va caure del telecadira de les Fonts des de cinc metres d’altura perquè l’escala amb què viatjava va quedar enganxada en un arbre. Segons van explicar des de Vallnord, els protocols de seguretat es van complir, ja que l’home portava la barra del telecadira posada, i van destacar que uns arbustos que hi havia a sota van amortir la caiguda. El treballador va ser atès al mateix indret de l’accident pels serveis mèdics de l’estació abans de l’arribada del SUM i posteriorment va ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell amb helicòpter. Fins al lloc dels fets s’hi va traslladar la policia per fer l’atestat juntament amb la inspecció laboral per esbrinar les circumstàncies de l’accident. Segons van informar des de l’hospital, l’home va patir un politraumatisme greu, amb diverses fractures. Ahir va ser intervingut quirúrgicament i al vespre es trobava a l’UCI. El seu estat era greu però estable i per aquest motiu ha d’estar sota vigilància.