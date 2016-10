Un home pateix un traumatisme cranial en ser atropellat per un turisme

Un home de 41 anys que travessava per un pas de vianants a la Baixada del Molí (Andorra la Vella) ha estat atropellat per un vehicle i ha patit un traumatisme cranial lleu, segons han informat des de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Els fets han tingut lloc pels volts de les 11.15 hores del matí a l'alçada del número 15 de l'esmentat carrer, quan el vianant travessava pel pas i ha estat atropellat per un turisme 4x4 Toyota RAV amb matrícula andorrana i conduït per un home.