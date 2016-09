Un home i una dona, detinguts per agredir la parella

Un home resident de nacionalitat espanyola de 65 anys i una dona de nacionalitat andorrana de 29 van ser detinguts la setmana passada com a presumptes autors d'una agressió física a la seves parelles. Així ho ha informat la Policia en el balanç setmanal de les detencions dutes a terme entre dilluns i diumenge d'aquesta setmana passada.

Així, l'arrest de la dona va tenir lloc la matinada de dimarts a Sant Julià de Lòria i la de l'home es va produir divendres al vespre a Aixirivall. A més a més, al llarg de la setmana passada la Policia va detenir també un home no resident marroquí de 27 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic, ja que s'havia identificat amb una identitat falsa a la frontera de Porta, on ha estat novament controlat.

A l'últim, cal recordar la detenció d'una andorrana de 27 anys, per conducció amb una taxa d’alcohol de 2,39 g/l i sota l’efecte del cànnabis, després de tenir un accident de circulació a Ordino el passat dijous.