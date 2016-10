Tres detinguts per robar la recaptació d'unes màquines infantils en un comerç de Sant Julià de Lòria

Dues dones i un home no residents de 26, 28 i 54 anys, respectivament, van ser detinguts el passat 5 d'octubre a la frontera del riu Runer com a presumptes autors d'un robatori en un centre comercial de Sant Julià de Lòria, on haurien forçat el pany i i s'haurien endut la recaptació d'unes màquines infantils, 350 euros segons la denúncia, informa la Policia. Així mateix, altres sis persones van ser detingudes la setmana passada, tres per delictes contra la seguretat del trànsit i altres tres com a presumptes autors d'altres delictes.

D'altra banda, la Policia informa que el 3 d'octubre al Pas de la Casa, passada la una de la matinada, dos homes de 47 i 22 anys no residents van ser detinguts com a presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni i maltractaments, injúries i resistència greu a funcionaris de policia. Els detinguts haurien causat danys en un establiment hoteler, i després van mostrar una reacció molt hostil envers els agents que van acudir als llocs dels fets i van causar danys al vehicle oficial. Divendres, a les 18.00 hores a Andorra la Vella, un home resident de 29 anys va ser detingut després de comprovar que duia el permís de conduir retirat judicialment.

Finalment, altres tres persones van ser detingudes la setmana passada per delictes contra la seguretat del trànsit. Dimarts, un home resident de 42 anys va cometre una infracció i en ser controlat presentava una taxa d'alcoholemia de 0,9 g/l, mentre que dissabte un home resident de 27 anys presentava una taxa d'1,07 g/l després de ser aturat en un control rutinari, i un altre home resident de 36 anys va ser detingut per cometre una infracció de trànsit i presentar una taxa d'1,23 g/l.