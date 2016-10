Tres accidents causen retencions a les carreteres d'Escaldes i Andorra la Vella

Matí i migdia accidentats aquest dimecres a les carreteres del país, fet que ha provocat retencions i cues mentre els serveis d'emergències i Bombers treballaven a les zones afectades. Les retencions han durat fins passades les dues del migdia. Malgrat l'aparatositat d'alguns dels accidents, no s'han hagut de lamentar ferits greus.

A la Carretera General 1, a l'avinguda Tarragona a l'alçada de la rotonda Escaler, un vehicle i una motocicleta han colisionat poc abans de les dues del migdia. Segons ha informat la Policia només s'han produït danys materials. Els Bombers han hagut d'intervenir, però només per netejar la carretera.

El segon accident ha estat cap a les dues del migdia, en aquest cas al carrer Prat de la Creu. Una dona que conduïa una motocicleta ha perdut el control del seu vehicle per causes que encara s'estan investigant. Ha resultat ferida de poca consideració, segons ha informat la Policia i han confirmat fonts de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Finalment, a la Carretera General 2 a la sortida d'Escaldes, s'ha produït un xoc per darrere arran d'una frenada brusca, ja que el conductor de davant no ha vist que estava passant un vianant pel pas. Ha estat passades les dues del migdia i no hi ha hagut ferits.