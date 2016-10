La Policia deté un home que accedia de manera remota al mòbil de la seva parella

La Policia va detenir la setmana passada 14 persones. Entre aquests arrestos, cal destacar el d'un home com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic i, a més a més, per posseir un accessori làser prohibit, que duia com a arma de foc, i per accedir de manera remota a les comunicacions i dades contingudes al telèfon mòbil de la seva parella. A més a més, altres dues persones van ser detingudes per delictes contra la integritat física en l'àmbit domèstic. També altres dos homes van ser controlats a la duana del riu Runer per intentar entrar al país amb 380 grams de marihuana, segons les dades facilitades per la Policia.

Un resident de 44 anys va ser detingut diumenge com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. A més a més, se'l considera autor d’uns presumptes delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili, en aquest cas per possessió d’un accessori làser prohibit per arma de foc, així com accés informàtic remot a les comunicacions i dades contingudes en el telèfon mòbil de la seva parella sense el seu consentiment. També han estat detinguts un home no resident de 20 anys i un resident de 25 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la llibertat i la integritat física en l'àmbit domèstic, el primer, i a més a més, per maltractaments, amenaces, injúries i resistència greu als agents, delictes comesos per tots dos. Els agents van ser requerits per una disputa de parella, on el primer detingut hauria causat lesions a la seva parella. Mentre els agents li demanaven pels fets, va adoptar una actitud "molt hostil" al mateix temps que l'altre detingut, parent del primer, també va tenir la mateixa actitud. D'altra banda, una tercer home, un resident de 22 anys, també ha estat detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic.

A més, va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat col·lectiva, contra la integritat física i contra l'honor, un home de 58 anys. La Policia va ser requerida per una baralla en un restaurant en la qual una de les parts hauria esgrimit una navalla; quan els agents li van demanar pels fets va tenir "una actitud grollera envers els agents" i els va insultar.

D'altra banda, dilluns de la setmana passada van ser detinguts dos joves residents de 19 anys, que accedien al Principat en possessió de 380 grams de marihuana. La detenció va tenir lloc a la duana del riu Runer. També per un delicte contra la salut pública la Policia va detenir diumenge tres residents, de 38, 34 i 32 anys, com a presumptes autors de consum i tinença de cocaïna. L'arrest va ser a la Massana i se'ls va trobar en possessió de 0,6 grams d'aquesta droga.

A més a més, i segons les dades facilitades per la Policia, els agents van detenir dilluns passat un home de 23 anys que es trobava en recerca per un assumpte de contraban i també es va detenir un home de 51 anys per desobeir una ordre d'expulsió.

Altres dues detencions, fins arribar a les 14, van ser de dos conductors, per haver donat 1,15 grams d'alcohol per litre de sang i 1,47, respectivament.