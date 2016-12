La Policia deté dos homes per contraban de tabac i blanqueig

La policia va detenir divendres passat dos homes residents de 41 i 35 anys, gerents d'un local comercial del Pas, com a presumptes autors dels delictes de blanqueig i tràfic de mercaderies sensibles, en el marc de l'anomenada operació 'Llobarro', relacionada amb el contraban de tabac a França. Així mateix, la Policia va efectuar altres detencions després de controls d'alcoholenia i també per agressions en l'ambit domèstic.

La policia va detenir divendres passat dos homes residents de 41 i 35 anys (gerents d'un local comercial del Pas), com a presumptes autors dels delictes de blanqueig i tràfic de mercaderies sensibles, en el marc de l'anomenada operació 'Llobarro', relacionada amb el contraban de tabac a França.

Aquesta actuació és fruit d'una investigació iniciada per la Policia arran de la constatació de problemes "d'ordre públic" amb grups de contrabandistes que s'havien detectat principalment al Pas de la Casa i d'una intervenció i confiscació el 20 de setembre passat d'una important partida de tabac manufacturat a un dels grups organitzats, concretament a la duana. D'aquesta manera, sota el control de la Batllia i, de manera paral·lela a la investigació de la Duana Judicial Francesa, la investigació ha tingut com a objecte desmantellar al Pas de la Casa un dels punts de subministrament de tabac manufacturat destinat al tràfic de mercaderies sensibles.

Segons informen des de la Policia, durant els mesos que ha durat la investigació han constatat com "nombrosos grups de contrabandistes, compraven tabac manufacturat en valors superiors als llindars establerts com il·lícits dins el Codi Penal".

En el marc de la detenció, la Policia va efectuar diferents registres amb la col·laboració de la Duana d'Andorra, i es va procedir al comís de tot el tabac manufacturat de la botiga, així com la caixa comptable del dia anterior, d'un valor de 50.000 euros en bitllets de petit valor. De la investigació se n'extreu, afegeix la Policia, que el volum de diners generat anualment en aquest comerç era d'uns cinc milions d'euros, i la major part d'aquest ingressos es feien en efectiu.

Paral·lelament, i gràcies als elements obtinguts en la investigació, la Duana Judicial Francesa va desmantellar un important grup organitzat de contraban que subministrava el tabac a Tolosa. A França es va procedir a la detenció d'onze persones, i es van segrestar 5.000 paquets de tabac i 9.000 euros en efectiu. Els dos detinguts a Andorra van ingressar al Centre Penitenciari de la Comella.



Altres detencions

La policia va detenir, a més, durant la setmana passada altres persones per diversos delictes. Així un resident de 42 anys va ser detingut dimarts a Andorra la Vella per sostreure la recaptació diària de l'establiment on treballava, per un valor de 10.000 euros, mentre que dos homes no residents de 33 anys ho van ser a la Massana per presumptes furts amb força en cases, dins d'una operació judicialitzada.

Així mateix, altres nou persones van ser ditingudes per donar positiu en controls d'alcoholemia, sempre de matinada. Dos dels detinguts, una dona resident de 34 anys i un resident de 26 anys, van donar taxes significatives de 2,14 i 1,68 g/l. El darrer, a més, hauria provocat un accident amb danys materials.



A més, dilluns, a Encamp, un home resident de 30 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un agressió física contra la seva mare al domicili familiar. Lendemà, a Ordino, un home i una dona residents de 61 i 52 anys respectivament s'haurien agredit mútuament en l'àmbit domèstic. Dimecres, dues dones també haurien protagonitzat una pelea a Arinsal. Es tracta d'una resident i una altra no resident de 21 i 25 anys respectivament. Finalment, dissabte, a Escaldes-Engordany, una jove resident de 24 anys va ser detinguda com a presumpta autora d'una agressió, després d'un incident entre dues dones en un local d'oci d'aquesta parròquia.