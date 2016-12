La Policia busca els autors d'un intent de furt en un xalet dels Vilars

El cos de Policia ha activat un dispositiu per intentar trobar els autors d'una temptativa de furt en un xalet de la zona dels Vilars, a la parròquia d'Escaldes-Engordany. La Policia ha informat que l'avís l'han donat els propietaris de l'habitatge, que es trobaven a dins del domicili en el moment dels fets, al voltant de les 20 hores. Tenint en compte que els lladres no han arribat a entrar i s'han donat a la fuga, s'ha activat un dispositiu de controls policials en diversos punts per intentar controlar els autors dels fets. Un dels punts de control s'ha instal·lat a la mateixa cruïlla dels Vilars, on els agents han anat registrant els vehicles que baixaven de les urbanitzacions. Fons policials han indicat que de moment es desconeix si els fets d'aquest dijous tenen relació amb els furts ocorreguts fa poques setmanes en d'altres xalets d'Escàs i d'Anyós.