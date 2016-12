Investiguen la recaptació de diners per a una nena malalta

Els mossos d’esquadra investiguen la campanya de donacions engegada per una família que viu a Fígols i Alinyà, a l’Alt Urgell, per al tractament de Nadia Nerea, la filla d’11 anys que pateix tricotiodistròfia, una malaltia rara d’origen genètic. Així ho han confirmat fonts policials, que no han detallat si la investigació s’ha fet arran d’una denúncia d’un particular o per les informacions publicades pel diari El País, el blog Malaprensa i el diari Hipertextual, que assenyalen nombroses falsedats en el relat dels progenitors: des del tractament experimental i costós al qual s’ha de sotmetre la menor fins als especialistes a qui la família ha recorregut. Tot i ser conegut i molt mediàtic des de fa anys, el cas de la Nadia Nerea va tenir recentment un ressorgiment quan El Mundo va fer-se ressò que la família necessitava urgentment 140.000 euros per operar la nena a Houston i que el pare patia un càncer de pàncrees. En només quatre dies es va recaptar 153.000 euros.

La policia catalana ha confirmat que investiga l’origen i la destinació de les donacions rebudes per la família en els últims anys, en les diverses campanyes engegades, des de Mallorca, on residia anteriorment la família, fins a les que s’han dut a terme més recentment. Algunes informacions apunten que la xifra recaptada en total pujaria a

1,5 milions d’euros.

La sospita d’un possible engany s’ha encès després que diversos mitjans hagin detallat, arran d’investigacions, que el relat de viatges constants, la recerca de tractaments experimentals i els contactes amb metges i científics experts era totalment o parcialment fals. El pare ha defensat a les xarxes socials la veracitat de la història i assegura que està disposat a tornar els diners a tothom que l’hi requereixi amb el comprovant de la transferència feta a la família.

El pare de Nadia Nerea està disposat a retornar tots els diners. Fernando Blanco Botana va escriure ahir, al compte de Facebook de l’Associació Nadia Nerea per a la tricotiodistròfia i E.R., que té la intenció, avui a primera hora, de “fer la devolució del total de les aportacions-donacions realitzades, demanant al banc el certificat de les devolucions”. Blanco no només està disposat a retornar els diners recollits sinó que ha anunciat que dimecres oferirà una roda de premsa “per donar totes les explicacions oportunes i necessàries”, va apuntar.