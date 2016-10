Els diners comissats per la guàrdia civil a la duana augmenten un 50%

La guàrdia civil de Lleida ha aixecat durant els primers nou mesos d’aquest any més d’un centenar d’actes per infracció en aplicació de la normativa sobre blanqueig de capitals per no haver declarat legalment l’entrada de diners a Espanya procedents d’Andorra. En el mateix període del 2015, el cos policial va obrir 64 expedients. En aquest sentit, segons dades de la guàrdia civil, durant aquests nou mesos s’ha intervingut més

d’1,5 milions d’euros a la duana de la Farga de Moles (Alt Urgell), mentre que durant els mateixos mesos de l’any passat la quantitat intervinguda es va situar en prop d’un milió d’euros, xifra que suposa un increment del 50%. Pel que fa al contraban de tabac, el volum de paquets intervinguts des de principis d’any ha estat de 180.000, xifra superior en un 12% als 160.000 confiscats en el mateix període l’any passat. El valor d’aquest tabac supera els 800.000 euros.

Les dades les va donar a conèixer ahir al matí la subdelegada del Govern espanyol a Lleida, Inma Manso, durant els actes de celebració de la Verge del Pilar com a patrona de la guàrdia civil, juntament amb el tinent coronel de la comandància del cos policial a la capital del Segrià, José Antonio Ángel Gonzalo. La subdelegada va assistir a la missa celebrada a la catedral nova, oficiada pel bisbe de Lleida, Salvador Giménez, i posteriorment va presidir l’acte institucional de la patrona a les dependències de la comandància amb l’assistència d’autoritats civils, locals i de la demarcació, així com dels representants de les forces i cossos de seguretat com són la policia espanyola, els mossos d’esquadra, la guàrdia urbana de Lleida, vigilància duanera, la policia andorrana i la gendarmeria nacional francesa, a més dels màxims representants de l’exèrcit espanyol i dels bombers.

Manso va felicitar el conjunt d’agents de la guàrdia civil que presten servei a la comandància de Lleida i a les diferents casernes del cos per “haver aconseguit amb el pas dels anys que la gestió professional que els caracteritza i la feina eficaç i eficient en molts àmbits, així com un esperit lluitador capaç de superar els entrebancs, siguin els elements que defineixen el dia a dia de la guàrdia civil’’.

La subdelegada es va referir també a l’especialitat d’intervenció d’armes i explosius de la guàrdia civil, que aquest any compleix trenta anys. En aquest sentit, va destacar que “en tots aquests anys aquestes unitats han desenvolupat una activitat professional de gran responsabilitat que genera tranquil·litat i seguretat a la ciutadania tant pel que fa a l’ús autoritzat d’armes com l’ús autoritzat de material pirotècnic”.