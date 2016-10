Els bombers extingeixen un incendi en un soterrani

Els bombers van apagar ahir un petit incendi al soterrani d’un habitatge ubicat al número 86 de l’avinguda Meritxell. El foc es va declarar al sistema elèctric de l’habitació en què hi ha les calderes, que es troba al pis -1 de l’immoble. Els bombers van sufocar l’incendi i van ventilar l’edifici.

Durant l’actuació del cos es van confinar els veïns a dins de l’immoble, tenint en compte que no hi havia cap perill, i se’ls va demanar que tanquessin les portes i finestres per evitar l’entrada de fum. Els bombers van explicar que el sistema d’extinció de la caldera va actuar, i això va evitar que el foc es fes més gran. Així, els danys produïts per l’incendi només van afectar la instal·lació elèctrica de la caldera. El cos va rebre l’avís de fum a les 19.28 hores i l’avinguda va estar tallada durant uns 35 minuts. Fins allà s’hi van desplaçar un camió de foc, el camió escala, una ambulància i el cotxe de l’oficial.