Detingut un home que pernoctava a l'habitació dels comptadors de la llum d'un edifici de la capital

La Policia va detenir el passat 3 de gener un home no resident de 49 anys que va pernoctar, almenys durant dos dies, dins l'habitacle dels comptadors de llum d'un edifici de la capital. La detenció es va produir després que, en demanar-li la identificació, va intentar agredir un agent de Policia amb un ganivet. Aquesta detenció s'emmarca en el global d'actuacions realitzades pel cos durant la setmana passada, entre el 2 i el 8 de gener, i que s'ha saldat amb un total de dotze persones detingudes.

A principis de la setmana passada, concretament el dia 3 de gener, la Policia va rebre la queixa formal per part dels veïns d'un immoble, alertant que hi havia una persona que feia almenys dos dies que dormia a l'habitacle dels comptadors de llum de l'edifici. Una dotació d'agents es va desplaçar fins a l'immoble prop de les 22 hores i va comprovar la presència d'aquest home, no resident de 49 anys, pernoctant a l'habitació dels comptadors. Els agents van demanar-li que s'identifiqués, moment en què, amb una actitud agressiva i violenta, segons ha explicat la mateixa Policia, va intentar lesionar l'abdomen d'un dels agents amb un ganivet que duia a les mans. La reacció policial va evitar que hi hagués ferits, mentre l'home es va seguir resistint a ser controlat. Per tot plegat, va ser detingut com a presumpte autor dels delictes contra la seguretat interior, contra la funció pública i contra la integritat física.

Aquesta detenció forma part de les dotze efectuades durant la setmana passada, del 3 al 8 de gener, pel cos policial. També destaca la del passat 5 de gener de matinada: un home no resident de 29 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual. Segons han informat fonts policials, es tractaria d'un accés carnal a un familiar, tot i que han afegit que no ha quedat del tot demostrat que aquest no fos consentit per la víctima.

Pel que fa als delictes contra la salut pública, el passat 4 de gener a la frontera del Riu Runer es va detenir un home no resident de 35 anys que pretenia entrar al país amb 2,7 grams de cocaïna. Dos dies més tard, i també a la frontera hispanoandorrana, la Policia va detenir dos homes no residents de 24 i 23 anys, quan entraven al país amb 1,3 grams de cocaïna, 8,8 grams d'haixix i 4 grams de marihuana.

Finalment, el cos va detenir set persones per delictes relacionats amb la seguretat del trànsit. Sis persones van donar positiu en fer-los el control d'alcoholèmia (un d'ells, un motorista, va resultar ferit a la Massana), mentre que un setè, un resident de 21 anys, va ser detingut el dia 6 de matinada com a presumpte autor del delicte de conducció sota l'efecte de les drogues, després de patir un accident amb danys materials i haver donat positiu per consum de cànnabis.