Detingut per sostreure 3.500 euros a una "persona amb discapacitat"

La darrera setmana de l'any s'ha saldat amb 26 persones detingudes, segons el Cos de Policia, entre les quals un home no resident de 41 anys com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni i contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. El presumpte autor es va apoderar de 3.500 euros, apunten fonts policials, "aprofitant-se del desemparament de la víctima", que era una persona "amb discapacitat i tutelada de qui es va guanyar la confiança", i de la qual va fer una còpia de les claus del seu domicili on va entrar "en reiterades ocasions sense el seu consentiment". De la resta de delictes, una quinzena són fruit de la campanya de controls d'alcoholèmia establerta durant aquesta època i quatre per violència domèstica.

El passat 30 de desembre, un home no resident de 41 anys va ser detingut per la policia com a presumpte autor dels delictes contra el patrimoni i contra la intimitat i inviolabilitat del domicili. El presumpte autor, expliquen fonts policials, es fa "aprofitar de desemparament de la víctima, una persona amb discapacitat i tutelada", de qui "es va guanyar la confiança" per fer una còpia de les claus del seu domicili per entrar-hi "en reiterades ocasions sense el seu consentiment". La persona detinguda hauria sostret 3.500 euros de l'habitatge de la víctima.

Pel què fa a l'agressió, el 28 de desembre per part d'un esquiador no resident de 20 anys a Soldeu, la policia ha informat que va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral, després colpejar dues persones amb la seva taula de surf. Una de les víctimes va precisar punts de sutura al cap.

Del balanç d'aquesta darrera setmana de l'any, el Cos de Policia informa d'una detenció, el 28 de desembre a Escaldes-Engordany, d'un home no resident de 48 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra l'Administració de Justícia, per blanqueig de capitals.

Una quinzena de detencions són fruit de la campanya nadalenca contra la conducció sota els efectes de l'alcohol. La multiplicació de controls a les carreteres del país s'ha saldat amb aquesta xifra de detinguts, que han donat uns resultats que oscil·len entre 0,81 i 1,30 grams d'alcohol per litre a la sang. Només una de les persones ha superat aquesta quantitat, un resident de 68 anys implicat en un accident de danys materials, que va donar 2,16 g/l.

El balanç es completa amb cinc detencions per violència domèstica. Una parella de residents, de 21 i 22 anys, com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic, després d'agredir-se mútuament en el domicili particular al Pas de la Casa. Una dona i un home residents a Canillo, de 41 i 43 anys, per agredir-se mútuament en un local d'oci del que són gerents, desprès d'una discussió.