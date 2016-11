Detenen un jove després de saltar-se dos controls policials

La policia va detenir diumenge passat, a Encamp, un resident de 31 anys com a suposat autor dels delictes contra la seguretat del trànsit i contra la funció pública, conducció temerària amb perill contra les persones, i resistència i desobediència greu a funcionaris en l’exercici de les seves funcions.

L’home va ser detingut al migdia després d’entrar al país amb un Seat Córdoba amb matrícula andorrana i saltar-se el control policial de la frontera del riu Runer, així com per fer cas omís d’un segon control a l’entrada de Sant Julià. Davant aquests fets, els efectius policials van posar en marxa un dispositiu de seguiment que va permetre detenir finalment el jove en un carrer encampadà.

Es tracta d’una de les catorze detencions portades a terme per la policia la setmana passada, segons va informar ahir el cos de seguretat, set per presumptes delictes contra la seguretat del trànsit comesos per conductors que van donar positiu al control d’alcoholèmia, sis dels quals després d’haver-se vist implicats en algun accident.

D’altra banda, dimarts passat els agents van detenir al Pas de la Casa un home i una dona residents de 21 i 22 anys, respectivament, com a suposats autors de maltractaments físics en l’àmbit domèstic. Els fets van tenir lloc al domicili de la parella, per una desavinença conjugal. També per maltractament en l’àmbit domèstic, però en aquest cas a Encamp, la policia va detenir diumenge un home no resident de 32 anys en un domicili d’aquesta parròquia.

Dues persones més, un resident de 28 anys i un jove de 20 anys, van ser detinguts per problemes amb els agents de la policia: amenaces, injúries i resistència. Així, el primer va ser detingut a la Massana després que els empleats d’un local d’oci van alertar la policia que tenien problemes amb un client. En el segon cas, el jove va ser detingut per injúries i resistència als agents. L’avís també va venir d’un local d’oci, ja que el detingut hauria causat una alteració de l’ordre públic a la zona d’estacionament dels vehicles.

D’altra banda, efectius del cos d’ordre també van detenir la setmana passada un home no resident de 24 anys per des­obediència d’una ordre d’expulsió governativa. A més a més, l’home tenia una ordre judicial d’ingrés al Centre Penitenciari perquè va ser condemnat en rebel·lia pel Tribunal de Corts.