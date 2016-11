Alerta per un cas en què s’ha convidat un menor a pujar a un vehicle

La vigilància policial que sempre és habitual al voltant de les escoles s’ha intensificat aquests dies com a conseqüència d’almenys un avís que un sospitós hauria convidat un menor a pujar al seu vehicle. El Govern va confirmar ahir, a través del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Èric Jover, que només es té constància d’un ensurt en les proximitats de l’Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria, on algú hauria convidat un menor a pujar a un vehicle. Tot i així, segons les fonts consultades, haurien estat dos els casos similars.

Per una banda, la setmana passada l’Escola Andorrana de la Margineda hauria denunciat que a un alumne li haurien demanat pujar a un cotxe desconegut, tot i que no ho va fer. El centre volia informar així la policia del fet i prevenir possibles conseqüències que po­gués tenir. Per altra banda, dilluns passat també ho hauria fet l’Escola Andorrana de Sant Julià de Lòria per un cas similar. En tots dos casos els alumnes afectats no van pujar als vehicles, un dels quals tenia matrícula andorrana i l’altre, espanyola. El cos policial va intensificar, com a mesura preventiva, la vigilància a l’entorn de les escoles i es tenia previst també que des del ministeri d’Educació s’enviés alguna circular als centres escolars per informar sobre els fets, així com per establir algunes mesures preventives.

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior va explicar que la policia està treballant per a l’esclariment del que ha passat, davant la preocupació que aixequen casos com aquests. Segons va especificar Jover, però, el cas del qual es té constància oficial va tenir lloc cap a les set de la tarda i no hauria passat pels voltants de l’escola. Només hi ha un precedent al país d’un cas similar, ocorregut el 2015, però aleshores es va descobrir que es tractava d’un afer entre adolescents.