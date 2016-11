Vives recorda la recomanació de l'església per un tractament respectuós de les cendres dels difunts

El copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, ha encetat aquest dimarts de Tots Sants el seu recorregut pastoral a Andorra la Vella, començant amb una eucaristia a l’església de Santa Coloma aquest matí, i seguint a l’església parroquial de Sant Esteve al migdia. Instants abans de la cerimònia que ha reunit un bon nombre de feligresos, el bisbe d’Urgell ha recordat el sentit de la festivitat de Tots Sants per a fer memòria dels “que ens estimulen a fer el bé”. Vives ha recordat la significació de la bondat que passa per la resurrecció perquè “molt sovint passem penes, posem la pota i no l’encertem, però que amb l’ajut de Déu arribarem a la vida eterna, i aquest és un preàmbul que la prepara”.

Precisament, sobre la resurrecció s’ha referit el copríncep episcopal arran del document de l’església que posa en entredit determinades pràctiques i usos de les cendres dels difunts. El document de la Doctrina de la Fe, l’ex Sant Ofici, que ha publicitat la “Instrucció Ad resurgendum cum Christo” promoguda pel papa Francesc que substitueix la de 1963, aconsella sobre les noves pràctiques de sepultura i cremació. Segons Vives, “en proclamar-se la resurrecció, s’indica que el cos de la persona és molt important” i per tant, “el papa ha volgut recordar que sigui per enterrament o sigui per incineració no hi hagi un menyspreu de la resurrecció”.

Per això el copríncep episcopal recorda que l’església “proposa que les cendres es guardin al cementiri o en un lloc adient”, preferiblement en un indret on els difunts estiguin reunits, es puguin visitar i s’hi dediquin les pregàries. Vives ha destacat però que “el debat és amb l’ús de les cendres, no és un problema amb la incineració”. En aquest sentit, ha qualificat pràctiques com deixar les restes “sobre el moble de la televisió, en una bossa, tenir-ho pel jardí, tirar-ho al mar” com a poc encertades.

La disciplina canònica de l’església catòlica fins al juliol de 1963 va ser molt rotunda amb la cremació dels fidels difunts negant les exèquies i la celebració de misses de cos present. Llavors, la modificació va venir de la mà del Papa Pau VI en considerar que la cremació no es contradeia amb la resurrecció.

Felicitació al cap de l'executiu espanyol pel seu nomenament

Vives ha felicitat el president espanyol Mariano Rajoy per la investidura i se suma a la invitació al rei espanyol feta aquest passat cap de setmana pel cap de Govern, Antoni Martí. Sobre el cap de l’executiu espanyol, Vives ha volgut destacar les bones relacions amb l’estat veí “desitjant el millor pels espanyols, tants i tants que viuen a Andorra, el grup majoritari al país” ha recordat. Per altra banda, sobre la invitació feta pel cap de Govern a Felip VI ha assenyalat que “els coprínceps ens hi sumem a la invitació”, destacant la cooperació d’Andorra en l’espai iberoamericà i francòfon.