Vives alaba la tasca de l'Escola Especialitzada de Nostra Senyora de Meritxell en la societat andorrana

L'Escola Especialitzada de Nostra Senyora de Meritxell (EENSM) ha estat l'escenari aquest divendres al matí de la visita del copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, amb motiu de la visita pastoral que està realitzant pel país aquestes setmanes. L'arquebisbe d'Urgell ha visitat el centre acompanyat del ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Esport, i la secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll. Durant la visita, Vives ha comprovat de primera mà les tasques que duen a terme els usuaris de l'escola en els tallers ocupacionals de Xeridell i ha posat en relleu la importància d'aquest tipus d'activitat, ja que "tothom fa el que pot i totes les societats es fan grans com millor tractin als més febles i el país".



El copríncep, que va inaugurar les instal·lacions el 2012, ha destacat la tasca que duen a terme els educadors i representants del centre en la societat, atès que, segons Vives, "Andorra ha de sentir-se contenta i orgullosa de moltes institucions, però sobretot de l'Escola Meritxell". A més, els usuaris de l'escola han obsequiat al copríncep amb un calendari i dues tasses, uns regals que han agradat a Vives, que ha aprofitat per comentar que "això ens recorda que aquestes persones són molt riques en amor i molt afectuoses".

Per la seva banda, el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha valorat la visita del copríncep com "una bona ocasió per evidenciar la tasca del centre, a més, això mostra la bona cura dels discapacitats que hi ha al país i els grans recursos que hi destinem". Precisament, Espot ha recalcat que en els darrers anys "el volum d'ajudes ha crescut exponencialment per l'augment del nombre d'usuaris i això demostra que mai hem escatimat recursos en l'atenció dels discapacitats".

La presidenta de la Junta Rectora de l'EENSM, Pilar Díez, ha recordat que en aquests moments el centre està centrat en l'ampliació de la residència Albó, la creació d'uns menjadors nous i la remodelació de la piscina. Díez també ha recalcat que "per a nosaltres és molt important el suport que ens dóna el copríncep i en dos anys esperem que hi hagi una nova inauguració". Un fet que ha destacat Vives en considerar que "sempre hi ha coses a millorar, ja que el nombre d'usuaris va creixent".



El copríncep episcopal visitarà durant aquest divendres l'Escola Andorrana de Santa Coloma i a la tarda realitzarà una celebració jubilar a la presó.