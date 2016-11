Vivand comptarà amb dos nous desfibril·ladors

L'avinguda Carlemany compta des d'aquest divendres amb dos nous desfibril·ladors externs automàtics, per tal de garantir Vivand com una zona cardioprotegida. Els equipaments es troben instal·lats al carrer Isabelle Sandy i a la plaça Coprínceps, i a més, el cònsol menor de la parròquia d'Escaldes-Engordany, Marc Calvet, ha assegurat que "les aturades cardíaques són molt corrents i malauradament no sabem mai quan pot passar", i també ha recalcat que "és una zona molt comercial i veiem necessari fer una zona cardioprotegida, que està a l'ordre del dia".

D'altra banda, el cònsol menor ha confirmat que "en les setmanes vinents la Creu Roja ens donarà un desfibril·lador mòbil perquè el puguin utilitzar els agents de circulació en els seus vehicles en casos especials", i també es realitzaran uns cursos per als agents de circulació perquè aprenguin a utilitzar els desfibril·ladors. A més, Calvet també ha informat que es realitzarà una formació per als comerços propers als aparells, per tal que coneguin el funcionament d'aquests nous dispositius, tot i que el mateix cònsol ha garantit que "són fàcils de fer servir", ja que els aparells disposen d'indicacions per control de veu.

Els desfibril·ladors disposen d'un telèfon connectat directament amb el Servei d'Urgències Mèdiques per tal d'informar al mateix moment que succeeix una parada respiratòria. Aquests aparells, a més, permeten realitzar un primer diagnòstic de persones amb aturada cardiorespiratòria de forma immediata mitjançant un control de veu i per pantalla. Cal recordar que la celeritat és una de les principals virtuts en aquest tipus de casos, ja que atendre una persona amb aturada cardiorespiratòria els primers minuts genera altes possibilitats que la persona sobrevisqui.

Escaldes-Engordany disposa en l'actualitat de fins a cinc desfibril·ladors repartits en diferents espais de la parròquia, dos a la zona de Vivand i uns altres tres en espais públics: al Prat del Roure, a les piscines comunals i al Prat Gran.