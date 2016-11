Vint col·laboradors participen en la 24a Campanya de recollida de joguines a favor de Càritas

Aquest dijous dóna el tret de sortida un dels esdeveniments més característics del Nadal andorrà des de fa més de vint anys. Es tracta de la Campanya de recollida de joguines a favor de Càritas, que arriba a la seva XXIV edició i que és possible gràcies a la tasca que realitza des dels seus inicis el periodista d'RTVA Òscar Royo, i també gràcies al suport de MoraBanc. En total són una vintena els col·laboradors privats que ajuden amb donacions o amb logística a la recollida de joguines, durant tot aquest mes de desembre i fins al proper 2 de gener.

L'objectiu és seguir augmentant el nombre de donacions de la ciutadania i de les empreses, i si pot ser seguir "amb el creixement extraordinari" de l'any passat quan es van recollir "200 objectes més", entre joguines i peluixos, ha destacat el president de Càritas, Amadeu Rocamora. Concretament, van ser 672 joguines i 210 peluixos i van arribar a 244 menors del país.

Per aconseguir aquests elevats nivells de donacions s'han programat diverses activitats complementàries a banda dels punts de recollida. L'11 i el 27 de desembre, durant els partits del MoraBanc Andorra contra el Barça i l'Unicaja de Màlaga respectivament es faran accions per animar la ciutadania, i també s'ha organitzat, des d'Inlingua, una 'masterclass' de 'zumba' i 'cycling' als Serradells, el proper 16 de desembre. Tot el que aportin els participants anirà per a la campanya

Royo ha recordat que, com cada any, demanen a la ciutadania que portin joguines per a nens de 0 a 16 anys, que no estiguin embolicades i que no siguin bèl·liques. Són els voluntaris d'escoles del país els qui s'encarreguen de la tasca d'embolicar. "És molt bonic, fomenta la solidaritat per part dels joves, que donen el seu temps per poder ajudar en la campanya", ha destacat Rocamora.