Vallnord tanca el pont amb 28.000 esquiadors, 8.000 més que el 2015

Vallnord ha arrencat la temporada amb força i ha tancat el pont de la Puríssima després d’haver rebut als seus dominis un total de 27.906 visitants, segons va anunciar ahir l’estació, que va apuntar a la bona meteorologia i al bon treball fet per mantenir les condicions de la neu com els motius que han permès registrar un increment de 8.000 esquiadors respecte al pont de la Puríssima de l’any passat.

Així, segons el comunicat fet públic per Vallnord, Pal-Arinsal ha rebut 18.741 visitants, que han gaudit durant aquests dies d’aproximadament el

60% de les pistes obertes i el 80% dels remuntadors. A més dels quilòmetres que inicialment es preveia posar a disposició, des de Pal i Arinsal es trasllada la satisfacció per haver estat capaços d’augmentar les pistes esquiables.

Així mateix, l’Snowpark d’Arinsal ha mantingut habilitada durant tota la setmana una línia de set mòduls, els salts en la qual s’han pogut observar des de la nova terrassa de 180 metres quadrats del renovat Xalet Igloo d’Arinsal, que va obrir portes dissabte oferint uns preus especials per als seus productes, que es mantindran fins al 17 de desembre.

El director de Pal-Arinsal, Josep Marticella, va destacar que les “excel·lents” dades registrades aquest pont “ens permeten arrencar la temporada amb garanties” i, d’aquesta manera, encarar amb “optimisme” les festes de Nadal.

Pel que fa al camp de neu d’Ordino-Arcalís, ha rebut més de 9.100 esquiadors, una xifra que no només permet superar el nombre de visitants registrat l’any passat sinó que suposa un dels millors registres de l’estació dels darrers anys, només superats pels de la temporada del 2004-2005. Els usuaris van gaudir d’unes condicions de neu excepcionals, amb uns gruixos d’entre 20 i 50 centímetres de neu pols.

El director d’Ordino-Arcalís, Xabier Ajona, va celebrar una vegada més “la millora de les dades” i va felicitar el personal que hi treballa pels seus esforços, fet que demostra “la voluntat de créixer temporada rere temporada”.

Un cop tancat aquest llarg pont de la Puríssima, des de Vallnord es treballa per garantir les millors instal·lacions de cara a les festes de Nadal, quan es preveu que l’àmplia i exclusiva oferta en activitats i restauració, com les excursions amb Ratrac fins al restaurant del pla de la Cot de Pal o el trasllat amb trineu gegant fins a la Borda de la Coma d’Arcalís, “millori unes previsions

de reserva que ja s’auguren positives”.

El comerç, com el 2015

Tot i que encara no es disposa de les dades definitives, el sector comercial haurà igualat en general, i millorat lleugerament en alguns casos, les xifres assolides el pont de l’any passat. Així ho va assegurar ahir la presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Avinguda Carlemany i Travesseres, Susagna Venable, que va destacar que malgrat les expectatives ha estat un “pont molt diluït”. I és que des del sector “s’esperava més gent el primer cap de setmana del pont”, va explicar Venable, que va precisar que en aquesta segona part del llarg pont, tot i que sí s’ha observat un nombre de turistes més elevat, les compres “han estat minses”.

Amb tot, la presidenta de l’associació, que va apuntar que per a la restauració i segurament per al sector hoteler sí que ha estat un bon pont, es va mostrar convençuda que els comerços igualaran les xifres assolides l’any passat.

Cues de sortida

Malgrat que, igual com va passar en l’entrada, la sortida de turistes va ser força esglaonada, sí que durant la jornada d’ahir, especialment al matí, es van viure algunes retencions, segons van informar des del Centre Nacional de Trànsit. Així, a les onze del matí es va registrar retencions al centre de Sant Julià de Lòria i al túnel de la Tàpia, en sentit sud, mentre que a la frontera les cues per sortir del país eren de dos quilòmetres, que van arribar a ser cinc pels volts de la una del migdia, moment en què es va comptabilitzar una major sortida de vehicles per la frontera del riu Runer.

A la tarda la situació va ser més tranquil·la i només a primera hora, a les quatre, es va registrar tres quilòmetres a la carretera general 1 per sortir del país per la frontera hispano-andorrana, mentre que al Pas de la Casa hi va haver dos quilòmetres de retencions per sortir pel punt fronterer del Baladrà. Ja cap a les sis, i malgrat que encara se circulava amb lentitud, ja no es van registrar retencions en la sortida de vehicles pel punt fronterer del riu Runer.