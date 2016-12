Vallnord registra gairebé 28.000 visitants durant la Puríssima, 8.000 més que l'any passat

Vallnord ha registrat la primera setmana important de la temporada 8.000 visitants més que el passat pont, xifra que supera en un 30% el nombre d’esquiadors que arribaven a les estacions durant la festivitat del 2015. L'estació ha registrat gairebé 28.000 persones durant la Puríssima.

Vallnord tanca el pont de la Puríssima després d’haver rebut a les seves estacions un total de 27.906 visitants. Una meteorologia favorable i el treball a les pistes per mantenir les seves condicions han propiciat que la primera cita d’importància de la temporada es tanqui tot registrant un increment de 8.000 esquiadors respecte la celebració del pont del desembre de l’any passat. Els gairebé 28.000 esquiadors i snowboarders registrats aquest macropont han comptat amb l’oferta nocturna en restauració així com les activitats complementàries.

Durant aquesta primera setmana de desembre, Vallnord–Pal Arinsal ha rebut un total de 18.741 visitants, durant aquests dies d’aproximadament el 60% de les pistes obertes i el 80% dels remuntadors. Segons comunica l'estació, els esquiadors "s’han beneficiat de l’excel·lent estat de la neu però també de nombroses activitats i s’han deixat acollir per les millorades ofertes de restauració nocturna", tal com es desprèn de l’evolució d’aquestes proposicions.

Els freestylers també s’han vist repercutits pels esforços del personal de Vallnord–Pal Arinsal. L’Snowpark d’Arinsal ha mantingut habilitada durant tota la setmana una línia de set mòduls, els salts en la qual s’han pogut observar des de la nova terrassa de 180 metres quadrats del renovat Xalet Igloo d’Arinsal, que obria portes el passat dissabte tot oferint uns preus especials per als seus productes que es mantindran fins el proper 17 de desembre. El director de Vallnord– Pal Arinsal, Josep Marticella, ha destacat que les excel·lents dades registrades aquest pont “ens permeten arrencar la temporada amb garanties” i, d’aquesta manera, encarar amb “optimisme” les festes del Nadal.

L’estació d’Ordino torna a superar-se i continua assolint dades històriques. Ha rebut un total de més de 9.100 esquiadors, tot superant el número de visitants que aprofitaven el pont del passat hivern a l’estació extraordinària i que la conduïen a millorar uns índexs només superats la temporada del 2004-2005. L’incrementat nombre d’usuaris va gaudir d’unes condicions de neu excepcionals amb uns gruixos d’entre 20 i 50 centímetres de neu pols.

Les bones condicions de les instal·lacions, segons comunica Vallnord, van anar millorant progressivament al llarg de la setmana festiva amb l’obertura de noves pistes gràcies a la producció de neu i al treball amb afany del personal de l’estació.

Excursions nocturnes en motos de neu, rutes amb raquetes o visites per l’estació amb vehicles Gica són només algunes de les opcions complementàries a les que al llarg d’aquest pont s’han pogut acollir els usuaris de Vallnord– Ordino Arcalís, que ha engegat la temporada 2016-2017 havent recuperat la totalitat dels serveis de restauració. Des de l’estació, el director de Vallnord–Ordino Arcalís, Xabier Ajona, celebra una vegada més la millora de les dades felicita l’esforços del personal que hi treballa i que demostra la voluntat de créixer temporada rere temporada. Les dues estacions ja es troben immerses en els treballs per garantir les millors instal·lacions de cara a les festes de Nadal.