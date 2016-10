Uns 240 padrins s’apleguen per celebrar la castanyada a Encamp

Uns 240 padrins d’Andorra la Vella i d’Encamp van omplir ahir la sala de congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp per celebrar la Castanyada. La d’enguany era la quarta edició d’aquesta trobada interparroquial que aplega la gent gran per berenar i ballar. Les padrines d’Encamp, juntament amb els monitors de les llars de jubilats, cuinen els panellets la vigília de l’esdeveniment. Ahir es van repartir 1.400 panellets i 35 quilos de castanyes. “La festa es fa de manera conjunta perquè així els padrins tenen més possibilitats de retrobar-se i de passar una bona estona junts; per a ells és una gran festa, i nosaltres estem molt orgullosos d’organitzar-la perquè en puguin gaudir”, va explicar la cònsol menor d’Encamp, Esther París.

D’altra banda, dilluns que ve, 31 d’octubre, Escaldes-Engordany celebrarà la Castanyada de la mà de l’Associació dels Amics del Pont dels Escalls. Així, totes aquelles persones que vulguin menjar castanyes i gaudir del caliu, la bona companyia i música en directe només s’han de dirigir a la plaça dels Dos Valires a partir de les 21.30 hores. Aquest acte s’afegeix a les diferents activitats que organitza el Comú per celebrar la festivitat de Tots Sants durant la setmana del 26 d’octubre, com la festa a la llar de jubilats i a les escoles bressol, la programació de Tots Sants d’Esports i d’Infància amb motiu de les vacances escolars i els tallers del Centre d’Art d’Escaldes-Engordany.

Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, el Comú d’Escaldes-Engordany posa a disposició de tots aquells ciutadans que vulguin desplaçar-se al cementiri del Pessebre o al cementiri de la Plana un servei gratuït d’autobús els dies 31 d’octubre i 1 de novembre. Aquest servei estarà a disposició a partir de les deu del matí i fins a les cinc de la tarda.

A la Massana, la tradicional Castanyada continuarà sent l’acte central de les activitats programades pel Comú per celebrar Tots Sants. La cita serà dilluns, 31 d’octubre, a les nou de la nit a la plaça de les Fontetes, on es repartirà més de cent quilos de castanyes, acompanyades de moscatell. Durant tota la setmana hi haurà una gran quantitat d’activitats repartides entre els diferents espais comunals. Les propostes més tradicionals comparteixen protagonisme amb elements procedents del Halloween. Dilluns, a banda de la Castanyada popular, també hi haurà un taller de panellets a la Casa Pairal (10 hores) i a la tarda, al mateix lloc, es farà la celebració de

Tots Sants, amb castanyes i panellets.