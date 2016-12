Unes 3.600 persones signen per demanar una rotonda al Punt de Trobada

En les darreres quatre setmanes, i a iniciativa d’alguns afectats, unes 3.600 persones han firmat una sol·licitud que es presentarà al Govern la setmana vinent per demanar a l’executiu que es construeixi un giratori al davant del centre comercial Punt de Trobada.

Segons diu el text de la sol·licitud, es demana a l’executiu que “adopti les decisions escaients per construir una rotonda a la carretera general 1, al quilòmetre 3, per permetre tant l’accés com la sortida del centre comercial E.Leclerc-Punt de Trobada en els millors ter­minis”.

Segons aquest escrit, la prohibició dels girs a l’esquerra per entrar o sortir del Punt de Trobada que es va aplicar a partir del 27 d’octubre “ha comportat uns perjudicis importants tant per als clients com per al personal que hi treballa”. En la mateixa sol·licitud fan constar diversos problemes ocasionats, com que “els clients procedents de la frontera espanyola queden des­orientats en no poder accedir al centre comercial com tenien acostumat. A més la senyalització comercial que s’ha fet a la rotonda del River afavoreix encara més la desorientació”, diuen.

Danys als treballadors

Quant als perjudicis que pateixen els treballadors, expliquen que “tant els que viuen a Sant Julià com els que viuen en altres parròquies d’Andorra no poden fer el gir habitual per retornar a casa i es veuen obligats a suportar cues i embotellaments fins a la rotonda de la depuradora per poder fer després el gir per dirigir-se cap al seu domicili. Aquesta maniobra forçada genera molts nervis i fa perdre hores de descans”, diu el text que es presentarà a l’executiu.

Pel que fa als treballadors fronterers del centre comercial, no hi poden accedir directament i “veuen retardada la seva incorporació al seu lloc de treball en haver d’anar fins a la rotonda del River, amb força retencions en els dies i hores d’afluència, per tornar a baixar per entrar al Punt de Trobada”.

Finalment, la sol·licitud remarca que la prohibició del gir a l’esquerra “ha fet que la Cooperativa Interurbana hagi deixat de prestar el servei de transport públic fins al centre comercial E.Leclerc-Punt de Trobada”. Segons aquesta demanda, la pèrdua del transport públic “perjudica especialment el personal del centre que no disposa de vehicle propi o no s’hi pot desplaçar en vehicle particular”, diu la darrera consideració de la sol·licitud, que es preveu que es presenti al Govern la setmana vinent.