Unes 2.800 persones gaudeixen de la primera esquiada de l’any

Uns 2.800 esquiadors han estrenat la temporada a les primeres estacions que han obert el cap de setmana al Pirineu de Lleida: Vaquèira-Beret i els complexos d’esquí nòrdic de Tuixén-la Vansa (Alt Urgell), Sant Joan de l’Erm (Alt Urgell) i Lles de Cerdanya. Ha estat el primer rodatge de les instal·lacions amb la vista posada en el pont de la Puríssima, quan s’espera una afluència massiva d’aficionats. La previsió és que divendres que ve, 2 de desembre, ja puguin obrir totes les estacions. El sector espera que aquesta sigui una temporada de rècord i es vengui més d’1,3 milions de forfets.

Durant el cap de setmana 1.800 esquiadors han fet les primeres baixades a Vaquèira-Beret, on han pogut obrir 20 quilòmetres de pistes dels 151 que té l’estació. Les tres estacions d’esquí nòrdic que han pogut obrir han atret un miler d’esquiadors, sobretot clients de proximitat. En aquest cas han tingut entre 16 i 20 quilòmetres de circuits oberts. Aquests complexos han patit molt els darrers anys per falta de neu, i per això aquest inici primerenc de la temporada els fa ser molt optimistes.

