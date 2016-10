Una trentena de bebès passaran el curs vinent en barracons al Pas

Més de trenta nadons de fins a 3 anys del Pas de la Casa començaran el curs vinent l’escola bressol en uns barracons que es preveu que s’instal·lin a l’aparcament del Bullidor. La raó és que per a l’any que ve també està prevista la construcció de la nova llar d’infants. Una obra que suposarà enderrocar la guarderia actual i construir-ne una de nova. A més al nou edifici també es preveu ubicar-hi, com un espai conjunt, el Llaç d’Animació, que és el servei d’activitats extraescolars per a infants d’edats d’entre 3 i 6 anys. Actualment és en un edifici a part.

El Comú ja ha adjudicat la redacció del projecte i la direcció d’obra per a aquesta escola bressol provisional del Pas, que inclourà els treballs de canalitzacions d’aigües i de llum, així com els desguassos. Els barracons seran els mateixos que es van utilitzar en les escoles de Canillo. S’espera que ocupin una superfície de 486 metres quadrats en divuit mòduls prefabricats. Des del Comú van informar que s’hi ubicaran tots els espais que té actualment la llar d’infants, com la cuina, l’aula de psicomotricitat i els despatxos, entre d’altres, i amb les mateixes condicions de confort. El setembre de l’any vinent s’espera que els nens passin a aquests barracons, on romandran mentre durin les obres de la nova escola bressol, que es preveu treure a concurs el gener vinent.

Per altra banda, el Comú d’Encamp ha adjudicat, per un import d’11.980 euros, la redacció del projecte i de direcció d’obra per a la construcció d’un vial d’accés al Centre Residencial en Altura Medicoesportiu d’Andorra (Cramea). El termini per a la redacció del projecte és de dos mesos.