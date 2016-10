Una setantena de fotògrafs participen en la 2a Marató Fotogràfica "Andorra Shopping Foto"

El nombre d'inscrits en la 2a Marató de Fotogràfica "Andorra Shopping Foto" s'ha superat respecte a l'any passat, amb 50 inscrits a la categoria individual i uns 20 participants en la modalitat Family. A més, segons el director de l'Escola d'Art, Pep Aguareles, "aquest any també han participat deu persones de fora que era un dels nostres objectius". Un altre dels aspectes novedosos d'aquesta segona edició ha estat la reducció de temes respecte de l'any passat i l'ampliació del termini per entregar les fotos, dos elements que segons Aguareles " permetran gaudir més d'aquesta experiència als participants i sobretot a les famílies".

La segona Marató Fotogràfica "Andorra Shopping Foto" ha comptat enguany amb més participació que en la primera edició, ja que, segons ha comentat el director de l'Escola d'Art, Pep Aguareles, "hem passat de 7 famílies a 20 i això per nosaltres és tot un èxit". A més, en la categoria 'Max' hi han pres part una cinquantena de fotògrafs superant així les xifres de l'any anterior. Aguareles també ha valorat molt positivament la inscripció de fotògrafs d'altres països, ja que, segons ha comentat el director "aquest any també han participat deu persones de fora que era un dels nostres objectius".

D'altra banda, l'edició d'enguany ha comptat amb diverses novetats relacionades amb la mateixa marató, atès que, aquest any s'han reduït el nombre de temes a disposar pels fotògrafs perquè segons Aguareles, "l'any passat vam veure que ens havíem passat i el llistó era més alt, enguany hem rebaixat el nivell perquè tothom pugui gaudir més del concurs". Els temes estan relacionats amb l'Andorra Shopping Festival i tracten aspectes molt "genèrics" relacionats amb els globus, els espectacles infantils, la música en directe o les compres.

Arran d'això, aquest any també s'ha ampliat el termini de presentació de les fotos fins al diumenge 6 de novembre, perquè els participants disposin de més temps per editar la col·lecció i presentar-la, atès que, tal com ha comentat Aguareles, "aquest any els hi donem una setmana perquè s'ho prenguin amb tranquil·litat".

El guanyador de la categoria 'Max' s'emportarà un val de 1.500 euros en material fotogràfic i el guanyador de la modalitat 'Family' rebrà un val de 1.500 euros en material tecnològic. D'altra banda, Aguareles ha comentat que l'objectiu d'aquest concurs aconseguir convertir-se en una "Megamarató de Fotografia", per això, el director de l'Escola d'Art, també ha comentat que per pròximes edicions tenen pensat incloure el telèfon mòbil, com a eina per realitzar les fotografies.