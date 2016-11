Una neuropsicòloga marca les pautes per millorar la qualitat del son entre la gent gran

A mesura que la gent es fa gran li costa cada cop més dormir, "per canvis en l'estructura del son: per una part són canvis naturals, i a part hi ha canvis a nivell social, familiar o emocional, com pot ser la jubilació o la prevalença de malalties", ha explicat Carolina Cerqueda, neuropsicòloga del Servei d'Atenció i Avaluació Neuropsicològic (SAINE). Cerqueda ha estat la protagonista, aquest dimarts a L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà, de la conferència 'Com descansar i dormir bé quan ens fem grans', on ha donat les claus per millorar el cicle del son.

"Per canvis en l'estructura del son: per una part són canvis naturals, i per l'altra part hi ha canvis a nivell social, familiar o emocional, com pot ser la jubilació o la prevalença de malalties", a mesura que la gent envelleix li costa més dormir i descansar, ha explicat Carolina Cerqueda, neuropsicòloga del Servei d'Atenció i Avaluació Neuropsicològic (SAINE). L'especialista ha protagonitzat la xerrada, aquest dimarts a L'espai de la Fundació Crèdit Andorrà, 'Com descansar i dormir bé quan ens fem grans', on ha donat les claus per millorar el cicle del son.

Cap de la trentena de cadires de l'Espai ha quedat buida aquest dimarts per escoltar les pautes que ha donat Cerqueda per millorar la qualitat del son. La neuropsicòloga ha parlat de la "tendència a tenir més dificultats per dormir, a despertar-se de forma més freqüent, a que el son sigui més lleuger i les conseqüències que això té en el dia a dia, tant a nivell cognitiu com a nivell físic".

Cerqueda ha donat alguns consells per millorar la higiene del son: "mantenir rutines, anar a dormir i despertar-se a la mateixa hora, evitar prendre substàncies estimulants abans d'anar a dormir, com el tabac o l'alcohol, i canviar aquests hàbits per prendre una beguda calenta, sopar lleugerament un parell d'hores abans de ficar-se al llit i no anar a dormir amb gana", són algunes de les pautes marcades per guanyar qualitat del son.

Durant la conferència, els assistents a L'espai han omplert dos tests per valorar la quantitat de somnolència que tenen durant el dia, la qualitat del son i la probabilitat que pateixin insomni.