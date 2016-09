Una incidència afecta la navegació d’internet i el 3G durant trenta minuts

Una incidència en una de les plataformes d’Andorra Telecom va afectar ahir a la tarda la navegació per internet i el 3G durant uns trenta minuts, segons van informar fonts de la companyia.

Els fets, originats per uns treballs tècnics en una de les plataformes, van tenir lloc pels volts de les quatre de la tarda i es van poder solucionar en tot just mitja hora. Durant aquest període els usuaris es van quedar sense poder navegar per internet malgrat que les aplicacions funcionessin. La incidència, segons va confirmar Andorra Telecom, va ser d’abast general a tot el país.

D’altra banda, la companyia va informar del tancament, avui, de la campanya solidària en benefici dels refugiats de Síria que ha impulsat la plataforma d’ONG d’Andorra i de la qual properament es farà el balanç corresponent.

Per col·laborar i donar més visibilitat a aquesta iniciativa, engegada per les ONG el setembre passat, Andorra Telecom va activar un número de telèfon, el 141. Tothom qui hi truqués faria una aportació de dos euros per ajudar els refugiats a

cobrir necessitats bàsiques als campaments on viuen fugint de la guerra, ubicats sobretot als països veïns de Síria. De forma paral·lela, la companyia es va comprometre a doblar la quantitat que es recaptés mitjançant les trucades.