Un treballador denuncia la dificultat per trobar feina amb minusvalidesa

La situació que viu G.L., de 44 anys, és una mostra de les dificultats que pot tenir una persona per sobreviure en cas de patir un cert de grau de discapacitat com a conseqüència, per exemple, d’un accident de treball. Es tracta d’un cas que posa de manifest el desemparament en què es pot trobar algú que, encara que vulgui treballar, com per una altra banda ha fet sempre al llarg de la seva vida, no ho aconsegueix pels impediments que imposa el mateix sistema en l’àmbit laboral i sanitari.

El cas en qüestió és que G.L. treballava de fuster d’alumini i es guanyava molt bé la vida amb aquesta activitat fins que va començar a tenir problemes amb el genoll, del qual ja s’ha operat fins ara quatre vegades, i possiblement encara li’n queda alguna més. A causa d’això, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) li ha reconegut una minusvalidesa del 27,5%, un percentatge pel qual, segons la regulació vigent, se’l considera “apte” per treballar i només li correspon l’ajuda d’una pensió d’uns 200 euros mensuals, fet que l’obliga, per tant, a buscar una feina per poder sobreviure.

El calvari per a G.L. comença quan intenta reincorporar-se de nou al mercat de treball. Aleshores, en l’examen que qualsevol empresa està obligada a fer inicialment a tot nou treballador que vol contractar, segons estipula la Llei de salut i seguretat en el treball, se’l qualifica de “no apte”. Aquest “no apte” inclou no només la feina que ara volia desenvolupar en una nova empresa, sinó tota una llista tasques per a les quals queda també inhabilitat, com la conducció de vehicles, la manipulació manual de càrregues, la manipulació de productes

químics i, en general, totes aquelles per a les quals es requereixi postures forçades. O sigui que a partir d’ara no podrà optar a una feina que suposi un cert esforç físic per culpa de l’estat del seu genoll. El resultat, per tant, és que la Seguretat Social el considera “apte” per treballar i la revisió mèdica que li fan a l’empresa determina tot el contrari, cosa que fa que a la pràctica li sigui molt difícil, si no impossible, accedir a una feina. “No és normal aquesta contradicció; jo no sé qui és el metge que té raó, si el de l’empresa o el de la CASS, però el que sents és que t’estan deixant de banda”, manifesta G.L. La seva demanda és simplement poder treballar per mantenir la família, ja que actualment els seus ingressos són només de 1.200 euros (als 200 de la pensió s’hi afegeixen 1.000 de la prestació per la baixa en què es troba des de fa uns mesos), clarament insuficients en un país amb el cost de la vida d’Andorra.

D’altra banda, si decideix acudir a la justícia perquè li reconeguin un grau més elevat de minusvalidesa per arribar, per exemple, al 35%, “cas en què tindria dret a una ajuda de les instàncies oficials per recol·locar-me”, li paralitzaran qualsevol tipus de prestació fins que hi hagi una resolució, “cosa que no em puc permetre”.

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va explicar que hi ha “moltes” persones que es troben a Andorra en situacions com aquesta o molt similar. Pertanyen, segons afirma Ubach, a “l’altra Andorra”, que, segons afirma, no volen veure els governants actuals. “El que s’hauria de fer és ajudar aquestes persones necessitades, que n’hi ha moltes; si com diuen són solidaris haurien d’actuar. La demanda simplement és poder treballar amb un salari digne”, va afegir.