Un tatuatge per posar fi al calvari

Tatuar-se l’aurèola i el mugró per a una total reconstrucció del pit després de patir una mastectomia o extirpació de la mama serà per a Alícia Diz Núñez el final del calvari patit pel càncer de mama. “Quan et diuen que tens càncer t’enfonses, després el metge et diu que viuràs i passes un període molt llarg per la malaltia”, va explicar Alícia. Un període molt llarg després del qual, un cop feta l’extirpació i l’operació per omplir aquell buit deixat, ja no vols saber res més. Però tot no queda, no quedarà mai, com estava i la recuperació de l’autoestima depèn també de la part física, i per això Alícia ha decidit tirar endavant el final d’aquesta reconstrucció del pit amb el procés de micropigmentació o, cosa que és el mateix, tatuar-se l’aurèola i el mugró.

Alícia serà la primera dona que es beneficiarà d’una iniciativa solidària que ha liderat Josep Àngel Diz Tizón, que és gerent de l’empresa Pichus Tattoo i que oferirà aquest servei de manera gratuïta a totes les dones operades per càncer de mama, gràcies a l’acord signat ahir amb l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca). Josep Àngel Diz començarà a practicar aquesta micropigmentació a partir del gener amb Alícia i espera rebre més dones. “A Espanya aquesta tècnica té un cost d’entre 500 i 700 euros, segons si et fas una o dos mames. Nosaltres el rebaixarem a 300 i 300 euros per cobrir les despeses.” Un cost que serà cobert per les dues entitats signants del conveni. Un document que no té data límit i que el mateix Josep Àngel Diz espera que sigui “indefinit”.

Amb l’acord entre l’Assandca i Pichus Tattoo es vol fer un pas endavant per contribuir a la recuperació de l’autoestima de les dones que han estat sotmeses a una mastectomia i l’objectiu és oferir el servei de micropigmentació de manera gratuïta. Un servei que costejaran l’associació i l’empresa promotora d’aquesta iniciativa. Les dones hauran de ser derivades directament de l’Assandca i la finalitat de l’entitat és que més establiments procedents del sector de l’estètica s’hi adhereixen.

La micropigmentació paramèdica té una finalitat totalment rehabilitadora, a diferència del tatuatge artístic. Busca que el resultat sigui tan natural com sigui possible agafant la tonalitat del color del pit no afectat, en cas que sigui un, o d’un altre pit en cas que siguin les dues mames les afectades.

Paral·lelament, el president de l’Assandca, Josep Saravia, va aprofitar ahir, dia internacional contra el càncer de mama, per presentar la campanya Tatuatge solidari contra el càncer, que donarà el tret de sortida aquest diumenge a la Fira d’Andorra la Vella. Durant tota la jornada, i durant tot l’any, Pichu’s Tattoo farà tatuatges semipermanents del logotip de l’Assandca a un preu de deu euros, que es destinaran íntegrament a

l’associació.