Un problema amb el proveïdor fa perillar l'arribada d'una part de l'envelat de la Fira d'Andorra la Vella

Un problema de terminis amb el proveïdor de l'envelat de la Fira d'Andorra la Vella podria provocar que una part de la coberta no arribés a temps per a la cita, prevista per al 21, 22 i 23 d'octubre. Fonts del Comú d'Andorra la Vella han indicat que de moment hi ha entre un 80 i un 90% de probabilitats que l'esdeveniment es pugui celebrar amb normalitat, però que la situació encara no està clara al 100%, ja que es tractaria d'un problema de duanes de l'empresa internacional que cada any subministra l'envelat. Per aquest motiu, la corporació ha decidit ajornar un dia la roda de premsa de presentació de la Fira, prevista per aquest dijous, preveient que aquest divendres ja es puguin tenir tots els elements per poder informar de com queda la situació i si s'ha de buscar un pla alternatiu.