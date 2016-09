Un llibre de receptes saludables planteja conscienciar sobre la pobresa infantil

Demà dijous a les set de la tarda, a l’església de Santa Maria del Fener, es farà el tancament de la roda de presentacions del llibre ‘!Tú ahorras! Ganamos todos’, una publicació dedicada a la lluita contra la pobresa infantil i que fins al moment ha recollit més de 500.000 euros. El llibre que està promogut per la Fundació Rosa Oriol compta amb Andbank com a entitat col·laboradora juntament amb una xarxa d’entitats financeres i empreses de l’Estat espanyol. Després de l’èxit del llibre, el projecte enceta una segona fase per recollir fons “perquè moltes famílies surtin del bucle de la pobresa”, ha explicat l’autor del llibre, el metge Jordi Soler. La xerrada comptarà amb la participació de Lucía Caram, una monja de clausura coneguda per les seves aparicions televisives.

Després que al mes de setembre del 2014 es publiqués el llibre del metge resident al país Jordi Soler ‘!Tú ahorras! Ganamos todos’, amb l'objectiu de lluitar contra la pobresa infantil, han estat més de 500.000 euros els recaptats per la lluita contra la pobresa infantil. El llibre, que va néixer a proposta de la monja de clausura Lucía Caram i la Fundació Rosa Oriol, havia de ser un recull de consells per aprimar-se, però segons el metge, “no crec en les dietes, i sí ens els canvis dels hàbits d’alimentació”.

Per això, el llibre estableix tres decàlegs referits a hàbits d’alimentació, d’exercici físic i de com no malbaratar els aliments perquè “moltes vegades comprem menjar, el cuinem i el tirem”, ha assenyalat el metge. El llibre duu un receptari a partir de llegums, que són riques en proteïnes, i s’ha presentat a tot Catalunya però, com ha assenyalat el facultatiu, “volia acabar la presentació del llibre a Andorra”. El llibre sorgeix de la necessitat de resoldre la pobresa perquè, tal com ha explicat el metge, “el 24% de nens entre 0 i 18 anys es troben en la pobresa”.

Per aquest motiu,Lucía Caram -ha explicat el metge- ha emprès un nou projecte que compta amb la col·laboració de la Fundació La Caixa, la Fundació del FC Barcelona i Benestar i Salut de la Generalitat de Catalunya, perquè “volem fer alguna cosa més integradora”. El metge ha defensat la implicació civil en la lluita contra la pobresa, i per això “hem fet una xarxa amb bancs i empresaris on cadascú posa una col·laboració econòmica” per ajudar en lloguers socials i on s’hi han implicat fins a vuit municipis amb atenció directa a 50 famílies. L'objectiu del programa és atendre més de 300 famílies al 2018.

Com que segons el metge, “la pobresa infantil no té fronteres” demà dijous a l'església de Santa Maria del Fener es comptarà amb la presència de Lucía Caram, “per ensenyar què estem fent i veure si aquí treiem alguna idea per ajudar les famílies”. Es dóna la circumstància que Jordi Soler i la monja de clausura juntament amb 150 voluntaris i tres famílies que es troben dins del programa aniran a fer una visita al Papa Francesc la setmana vinent.