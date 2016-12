Un jutge ordena la immobilització dels comptes amb les donacions

El jutjat d’instrucció número 1 de la Seu va ordenar ahir la immobilització dels comptes on s’han rebut les donacions pel cas Nadia amb l’objectiu d’investigar presumptes irregularitats en la gestió d’aquests fons davant les informacions que apunten a un engany en el tractament experimental de la malaltia de la petita, una tricotiodistròfia, i el seu cost, així com la identitat dels especialistes als quals hauria recorregut la família. Segons fonts judicials, el magistrat també ha demanat informació mèdica sobre la salut de la menor perquè sigui examinada per un forense i acreditar l’existència de la malaltia. Fins ara, però, no consta cap persona com a investigada en aquest procés ni s’ha citat a declarar ningú en relació al cas. El jutge ha pres aquestes mesures a petició dels mossos d’esquadra. D’altra banda, els pares hauran de requerir expressament poder disposar dels diners destinats a la salut de la nena.

La sospita d’un possible engany s’ha encès després que diversos mitjans hagin explicat que el relat de viatges constants, la recerca de tractaments experimentals i contactes amb metges i científics experts “era totalment o parcialment fals”. El cap de setmana passat, els mossos d’esquadra van informar que investigaven l’origen i la destinació de les donacions rebudes en les diferents campanyes engegades els últims anys. Algunes informacions apunten que la xifra recaptada en total pujaria a 1,5 milions d’euros.

La tricotiodistròfia és una malaltia genètica sense cura de la qual se’n coneix poc més d’un centenar de casos arreu del món i que comporta trastorns com un envelliment prematur, retard en el desenvolupament físic i mental i problemes a la pell i oculars, entre d’altres. La menor va ser diagnosticada de la malaltia l’any 2006.

Les diligències que ha obert el jutjat de guàrdia de la Seu són per un presumpte delicte d’estafa, segons ha informat el ministeri fiscal, després d’una investigació dels mossos d’esquadra coordinada per la mateixa Fiscalia. L’alcalde d’Organyà, Tino Vilà, es va mostrar molt consternat i trist per totes les notícies que es van coneixent del cas Nadia. Vilà va explicar que tot el municipi s’ha bolcat des de sempre amb la Nadia Nerea organitzant infinitat d’actes, des de sortejos i venda de loteria fins a representacions de teatre i festivals, per recaptar fons. Vilà no va voler deixar escapar l’oportunitat de felicitar el poble d’Organyà per la seva solidaritat.

El pare reconeix que va anar a un curandero

Fernando Blanco, el pare de la Nadia, en una entrevista al programa Espejo Público d’Antena 3 va reconèixer que en lloc de portar la seva filla, que pateix una malaltia rara (tricotiodistròfia), a metges especialistes de Houston la va portar a un curandero. Blanco va confessar que algunes parts de la història que ha explicat per recaptar fons les ha exagerat per por de perdre la filla. El pare va defensar a les xarxes socials la veracitat de la història i assegura que està disposat a tornar els diners a tothom que l’hi requereixi amb el comprovant de la transferència feta a la família. Les diligències que ha obert el jutjat de guàrdia de la Seu d’Urgell són per un presumpte delicte d’estafa, després d’una investigació dels mossos d’esquadra coordinada per la fiscalia.