Un incendi crema 210 hectàrees de pastura a la Guingueta d’Àneu

L’incendi forestal que crema en una zona d’alta muntanya propera al poble de Cerbi, al terme municipal de la Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà), continuava actiu ahir al vespre i ja havia afectat unes 210 hectàrees de pastures, segons els agents rurals. El foc, de baixa intensitat, se situava a més 2.000 metres d’altitud a la falda del pic de Pilàs (2.656 metres) i es trobava lluny de qualsevol nucli habitat. Nou vehicles terrestres dels bombers i quatre mitjans aeris treballaven en l’extinció de les flames, que s’allargaven en un flanc de fins a dos quilòmetres en una zona d’accés molt difícil. L’avís de l’incendi es va rebre dissabte, a les 18.19 hores, a la zona del barranc de Pilàs. “El foc no preocupa i és lluny de qualsevol lloc habitat del municipi”, va afirmar l’alcalde de la Guingueta d’Àneu, Josep Cervós. “És més, creiem que ajudarà a netejar i regenerar les pastures en aquesta zona d’alta muntanya”, va afegir.

Les tasques dels bombers consistien especialment a confinar el front del foc per evitar que sortís del coll de Cerbi (2.174 metres). D’aquesta manera, membres del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) dels bombers de la Generalitat van fer cremes d’eixamplament per ancorar l’incendi barrant-li el pas més enllà d’aquesta vall. El foc evolucionava amb baixa intensitat a uns 2.300 metres d’altitud. Ja havia superat el vessant més escarpat de la muntanya, on hi ha parets pràcticament verticals, cosa que havia impossibilitat totalment que els bombers hi poguessin treballar a nivell terrestre i durant la passada nit.

A tocar de l’incendi, però, no hi ha nuclis de població, ni masos ni explotacions agrícoles o ramaderes, així que no ha calgut ordenar cap evacuació. Tampoc no va ser necessari tallar la circulació en cap via. De cara a avui es preveu enlairar tres helicòpters, per transportar els bombers a la zona de treball, i quatre avions de vigilància i atac, que intervindran en l’extinció del foc als dos flancs de l’incendi per evitar la propagació de les flames.