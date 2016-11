Un expert en biotecnologia fa una crida a la conscienciació perquè en vint anys es triplicaran els casos d'Alzheimer

El doctor Agustin Ruiz, expert en biotecnologia mèdica, ha fet una crida a la conscienciació de la ciutadania perquè està previst que en vint anys es tripliquin els casos d'Alzheimer, ja que l'esperança de vida augmenta, i un 12% dels majors de 85 anys patiran aquesta malaltia. El director de recerca de la Fundació ACE, Institut Català de Neurociència Aplicades, ha ofert aquest dimecres una conferència emmarcada en el programa 'La salut al dia' de la Fundació Crèdit Andorrà, i ha assegurat que el principal repte és el de la prevenció dividida en diferents categories. La prevenció primària consisteix a buscar mètodes perquè la malaltia mai aparegui combatent els factors de risc, la secundària consisteix a detectar casos incipients amb bons biomarcadors que permetin detectar el procés que està començant, i la terciària intenta frenar la malaltia un cop ja ha aparegut. Actualment no existeix cap tractament que curi o detingui l'Alzheimer, tot i que el doctor confia que els assajos clínics permetran que en un futur no molt llunyà hi hagi un tractament que alenteixi la malaltia, o fins i tot la detingui.

La detecció precoç de l'Alzheimer és el principal repte dels experts que treballen en diferents estudis clínics per aconseguir identificar els factors de risc i combatre'ls. El doctor i expert en biotecnologia mèdica Agustín Ruiz ha ofert aquest dimecres la conferència 'Alzheimer, el repte de la prevenció' emmarcada dins el programa 'La salut al dia' de la Fundació Crèdit Andorrà. El doctor lamenta que en els propers vint anys es triplicaran els casos d'Alzheimer perquè les taxes d'envelliment són molt elevades, i es preveu que un 12% de les persones majors de 85 anys patiran aquesta malaltia.

Per fer front a aquesta situació, Ruiz ha fet una crida a la implicació de la ciutadania, ja que es tracta d'un problema social, i demana la seva conscienciació a l'hora de prevenir l'Alzheimer. Existeixen diferents categories de prevenció com ara la primària, “la ideal per als metges”, ja que consisteix a buscar mètodes perquè la malaltia mai aparegui, i això es pot aconseguir amb la identificació dels factors de risc per poder lluitar contra ells. Malauradament, segons ha explicat el doctor, el factor de risc més destacat actualment és l'envelliment, i un gen contra el qual encara no s'ha descobert com combatre. Tot i això, ha recordat que un 80% dels casos són genètics.

La prevenció secundària consisteix a detectar els casos incipients amb bons biomarcadors que permetin detectar un procés que encara està començant en subjectes que no noten que tinguin cap problema. S'està investigant per aconseguir una tecnologia que aconsegueixi detectar la malaltia i convèncer el malalt aparentment sa que és important acudir al metge.

L'altra de les prevencions és la terciària, que intenta frenar la malaltia un cop està establerta. El doctor Ruiz lamenta que en Alzheimer no existeixi un tractament que curi o detingui la malaltia però hi ha molts assajos clínics, i “confiem que en un futur no molt llunyà tindrem tractaments per alentir la malaltia o detenir-la”.

Aquesta conferència es complementarà amb una jornada de portes obertes que tindrà lloc el dissabte 26 de novembre, dirigida a persones majors de 50 anys, i que pretén sensibilitzar sobre la importància de la detecció precoç. Sota el lema 'Si ens mirem la tensió, el colesterol i el sucre... per què no la memòria?', s'oferirà la possibilitat de realitzar diferents proves de memòria, llenguatge i funcions cognitives utilitzades habitualment per la Fundació ACE en el procés de diagnòstic.