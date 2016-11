Un expert aporta optimisme en el tractament contra el càncer a partir del concepte de la immunoteràpia

L'oncòleg català Joaquim Bellmunt és el convidat aquest dimarts al vespre de la conferència que MoraBanc i Advance Medical organitzen anualment a Andorra. A la seva xerrada aportarà els seus coneixements (desenvolupats sobretot als Estats Units) sobre un nou tractament de poc més de tres anys de vida, la immunoteràpia, per lluitar contra el càncer. Aquest consisteix, ha explicat Bellmunt, en administrar fàrmacs per "explotar el nostre sistema immune", de manera que s'aconsegueix "treure-li els frens generats pel mateix tumor, de manera que les nostres pròpies defenses puguin atacar el tumor i inactivar-lo". L'oncòleg ha assegurat que la immunoteràpia planteja "una nova era" en la lluita contra el càncer i que, combinat amb la cirurgia o la quimioteràpia, s'estan augmentant els percentatges d'èxit en malalts de càncer, sobretot amb melanoma, càncer de pulmó, de ronyó, de bufeta i els relacionats amb l'otorrinolaringologia.

Aportar optimisme en la lluita contra el càncer és l'objectiu que s'ha marcat l'oncòleg català Joaquim Bellmunt, director de diversos equips hospitalaris (a Boston i a Barcelona) i professor de la Universitat de Harvard, per a la xerrada que tindrà lloc aquest dimarts al vespre al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, en el marc de les conferències que MoraBanc i Advance Medical organitzen anualment a Andorra. I ho farà aportant la seva experiència més recent, la qual també és la més recent en la recerca al camp de l'oncologia, sobre el concepte d'immunoteràpia. Un concepte que aporta "una nova era" en la lluita contra el càncer i que, sumat a la combinació amb d'altres tractaments convencionals permet expandir els percentatges d'èxit en pacients amb càncer.

La immunoteràpia s'ha demostrat que funciona sobretot amb melanoma, càncer de pulmó, càncer de ronyó, càncer de bufeta, els relacionats amb l'otorrinolaringologia i alguns tipus de càncer de còlon. De fet, ha explicat Bellmunt, als Estats Units és la primera línia de tractament en alguns d'aquests càncers (a Espanya, que va més tard, està aprovat com a segona opció en càncer de ronyó, pulmó i melanoma, ha puntualitzat). És un tractament que es planteja des del concepte cada vegada més en auge de la medicina personalitzada, és a dir, "no hi ha malalties, no hi ha càncer, sinó que hi ha un pacient i un tumor concret". A partir d’aquí, ha explicat l'oncòleg, el que fa la immunoteràpia és "explotar el nostre sistema immune". Introduint fàrmacs concrets al pacient "traiem els frens que hi ha al sistema immune generats pel mateix tumor, de manera que les nostres pròpies defenses ataquen el tumor i l'inactiven". A més, són fàrmacs amb menys efectes secundaris que els que genera al pacient, per exemple, la quimioteràpia, ha destacat Bellmunt.

En el que es treballa en l'actualitat és en superar els percentatges d'èxit de la immunoteràpia, que des de fa uns tres anys es mouen entorn del 20%. El que està clar és que per "expandir-los" cal combinar aquest tractament amb d'altres també farmacològics o amb els convencionals com la cirurgia i la quimioteràpia. "El futur és la combinació", ha sentenciat.

Però tot aquest optimisme també té contres, relacionats sobretot amb l'elevat cost del tractament. Una dosis d'immunoteràpia, que s'administra al pacient cada dos o tres setmanes, té un cost "d'entre 6.000 i 8.000 dòlars", ha explicat Bellmunt.