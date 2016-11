Un expert advoca per donar "embranzida" a un nou model energètic que és "inevitable"

El catedràtic d'estratigrafia i professor de recursos energètics i geologia del petroli de la Universitat de Barcelona Mariano Marzo ha parlat aquest dilluns sobre els reptes per donar "embranzida" al nou model energètic i ha destacat que es basa en "ecologia, economia i energia". D'aquesta manera, ha dit que cal que no es pagui l'energia neta a qualsevol preu i que cal saber quanta en necessitem per abastir les necessitats reals i que això es faci en equilibri amb l'ecologia, amb el medi ambient. També és necessari que sigui un abastament segur i per aquest motiu cal potenciar, en primer lloc, les energies "autòctones, és a dir, les renovables, i en segon lloc les fòssils netes i la nuclear". A més a més, ha destacat que cal un pacte d'Estat entre els diferents partits polítics tenint en compte que la política energètica "ha d'anar més enllà" de quatre anys vista.

L'expert ha posat en relleu, en el marc de la conferència titulada 'Andorra dins de la inevitable transició energètica global', organitzada per Crèdit Andorrà l'Associació de Contractistes d'Obra (Acoda), que cal utilitzar aquesta transferència de sistema energètic com una font de creixement i desenvolupament tenint en compte les oportunitats de negoci que hi poden anar relacionades. També ha remarcat que és necessari "involucrar el teixit empresarial i la ciutadania" en aquest canvi de model.

Marzo ha destacat que aquest canvi de model és "inevitable per la magnitud del repte del canvi climàtic que ha suposat que la comunitat internacional s'hagi posat d'acord" per a una transició cap a un nou model energètic. Tot i que és "inevitable", ha remarcat que això no vol dir que sigui un "camí planer" o que no hi hagi entrebancs o dificultats i que el que és necessari, per tant, és gestionar-la bé.

L'expert ha exposat un model actual centrat en "l'home d'hidrocarbur" amb un dependència molt important d'aquest tipus de combustible, que a Andorra se situa al voltant del 74,3%, i també dels països dels quals s'importa aquesta energia, que al Principat arriba al 94,2%. Això genera, ha remarcat, un desequilibri econòmic important i, a més a més, efectes sobre el medi ambient i la salut. Per tant, es fa més que evident, ha remarcat l'expert, que cal anar cap a aquesta transició energètica que cada país ha d'adaptar a les seves necessitats. Un dels reptes, però, és el desenvolupament tecnològic necessari per millorar l'emmagatzematge de l'energia o "desenganxar-se" del vell model. Hi ha signes, però, que assenyalen que aquesta transició ja és una realitat: l'any passat segons l'Agència Internacional de l'Energia hi va haver, per primera vegada, més inversions en eficiència energètica i renovables que l'increment que hi va haver en energies fòssils, també ha destacat com des del sector financer es veuen aquestes energies netes com una oportunitat de negoci.

Quant al paper d'Andorra en la lluita contra el canvi climàtic, ha destacat que tot i que té poc impacte per exemple en les emissions de CO2 el cert és que en patirà les conseqüències i ha posat en relleu el fet que ja s'hagin fet estudis com inventaris sobre les emissions, per saber quina és la seva vulnerabilitat. Ha conclòs que caldrà que actuï en un triple front: adaptació, mitigació i resiliència.