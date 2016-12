Un documental sobre l'energia renovable commemora el Dia Internacional de les Muntanyes a Ordino

La projecció del documental italià 'Bring the sun home' ha estat aquest dilluns al vespre protagonista de la celebració del Dia Internacional de les Muntanyes que se celebra a Ordino. El documental narra la història de les primeres dones llatinoamericanes que van participar en el projecte de portar energia solar a les àrees més remotes del món, dut a terme per l'Indian NGO Barefoot College. La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i la cònsol menor d'Ordino, Gemma Riba, han presentat la pel·lícula a l'Auditori Nacional, i han coincidit a destacar la importància de valorar l'entorn sobretot a les zones d'alta muntanya.

Les primeres dones llatinoamericanes que van participar en el projecte de portar energia solar a les àrees més remotes del món, dut a terme per l'Indian NGO Barefoot College, han estat les protagonistes del Dia Internacional de les Muntanyes que s'ha celebrat a Ordino, amb la projecció del documental 'Bring the sun home'. Les dones van viatjar a l’Índia per assistir a un curs de sis mesos per formar-se en producció d’energia solar, conjuntament amb quaranta dones de tot el món, i després van tornar als seus llocs d’origen com unes expertes en energia solar. La directora del PICURT, Montse Guiu, ha explicat que es tracta d'una producció italiana del 2015, dirigida per Chiara Andrich i Giovanni Pellegrini, amb música de Francesco Novara i el disseny de so de Kevin Pinto i Leandro Leal, i que va guanyar el premi GALL FER Andorra de Cinema PICURT, entre d'altres.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i la cònsol menor d'Ordino, Gemma Riba, han presentat la pel·lícula a l'Auditori Nacional, i han coincidit a destacar la importància de valorar l'entorn sobretot a les zones d'alta muntanya. Calvó ha assegurat que la biodiversitat d'Andorra gaudeix d'una bona salut, i per tant, “és un bon moment per donar suport a tots els projectes que vetllen per espais de muntanya com el nostre”. És per això que abans s'ha projectat el documental 'Trencalòs 2016: una història d'èxit'.

Per la seva banda, la cònsol menor d'Ordino ha explicat que han escollit aquest documental perquè parla del desenvolupament sostenible i l'aprofitament de recursos naturals en llocs allunyats, i està relacionat amb el lema oficial del Dia Internacional de les Muntanyes, 'Les cultures de les muntanyes: celebrem la diversitat i reforcem la identitat'.