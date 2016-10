Un cooperant explica la seva experiència en un camp de refugiats a través d'una exposició de fotografies

A partir d'aquest dimecres i fins al 29 d'octubre, al vestíbul del Prat del Roure s'hi trobarà l’exposició ‘Fotografia solidària’, organitzada per Voluntaris Independents VIO. La idea de l'exposició va néixer del treball del cooperant Jaume Planella aquest mes d'agost al camp de refugiats de Filipíada (Grècia), a tocar de les fronteres amb Albània i Macedònia. L'objectiu de l'exposició és recollir diners per a un projecte de distribució d'aliments frescs al camp.

Jaume Planella és un cooperant que va estar al camp de refugiats de Filipíada (Grècia) durant el mes d'agost passat. Aquest és un dels cinquanta camps de refugiats que es troben arreu del país hel·lènic i que acullen centenars de sirians que han fugit de la guerra. En tornar, Planella i la seva parella van pensar en la possibilitat d'organitzar una exposició de fotografies amb l'objectiu de seguir ajudant des d'aquí.

Per això, els dos afeccionats a la fotografia han plantejat una exposició de foto solidària. Es tracta d'un recorregut amb 50 fotografies d’arreu del món que fan un recorregut al voltant de substantius positius que les defineixen. El recorregut fotogràfic desemboca finalment en les 25 fotografies que Planella va fer juntament amb un company del camp de refugiats.

L'exposició és d'entrada lliure, i els visitants al final podran dipositar en una urna el donatiu que considerin pertinent, "on cadascú farà la donació que vulgui", explica Planella. Pel que fa a la recaptació, no s’ha marcat cap objectiu per assolir, però la totalitat dels diners aniran a finançar un projecte per menjar i verdura fresca per abastir el camp.

"He après i he vist moltes coses que m’han fet créixer molt”, detalla Jaume Planella, que recorda que les persones que viuen al camp no saben si hauran de marxar "perquè potser vénen els militars i els diuen que s'ha de desallotjar el camp i han de marxar”. Planella recorda que de l'experiència dels refugiats "tenim moltes coses a aprendre", i assenyala com es pensaven que Europa era el millor indret on anar "i s’han trobat les portes tancades, i que la gent no els vol ajudar". L'exposició de fotografies del camp de refugiats de Jaume Planella es podrà veure fins al 29 d'octubre al vestíbul del Prat del Roure.