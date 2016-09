Un concurs internacional de vins escumosos tria Andorra com a jurat

Andorra participa com a jurat en un concurs internacional de vins. És la novena edició del Challenge International, que se celebrarà els dies 11 i 12 de novembre a Bardolino, al llac de Garda, a la província italiana de Verona. Un concurs darrere del qual es troba la prestigiosa revista sobre el món vinícola anomenada Euposia, que amb motiu de la participació del Principat com a jurat aquest any dedicarà un reportatge íntegre al sector del vi andorrà. És el primer cop que un concurs internacional d’aquestes característiques selecciona el Principat com a membre del jurat. Josep Baeta, sommelier dels establiments Vidal, i Mireia Bosch, sommelier de l’hotel Grau Roig, seran els que representaran Andorra.

A més de sommeliers, aquest jurat està format per cuiners i periodistes especialitzats de països de tots els continents, com el Japó, el Regne Unit, Alemanya, França, l’Uruguai, Mònaco, els Estats Units, Suècia i Itàlia. A la vuitena edició es van presentar 230 vins de disset països diferents, amb uns panells de tast formats per trenta jurats.

“El més important és que s’hagin fixat en Andorra, perquè aquests jurats seleccionen països i el Principat ha estat elegit entre molts països del món, i això fa que ens creem un lloc en el sector vinícola”, va explicar Josep Baeta. Formar part del jurat és molt diferent de participar en el concurs, en el qual si vols concursar has de presentar candidatura i te l’han d’acceptar. Com ho ha fet precisament per a aquest mateix certamen el celler Mas Berenguer, que per primera vegada pren part en un concurs internacional de vins escumosos com a concursant.

Tant Baeta com Bosch preparen tota una documentació de tots els cellers i vins andorrans, així com de la Trobada de microproductors de vi, per lliurar-la a la revista, que oferirà un reportatge que es distribuirà mundialment.

Els vins andorrans s’obren espai amb reconeixements públics

El sector del vi d’Andorra, malgrat tenir petites dimensions, ja té ressò internacional. Dels quatre cellers que hi ha en funcionament al Principat, Casa Auvinyà és el que més reconeixements té acreditats en l’àmbit internacional. Així, ha obtingut la medalla Bacchus de plata en el

14è Concurs Bacchus 2016 de Madrid, com la més recent, i la de plata també en el concurs internacional Wine Challenge IWC de Londres, l’any passat, totes dues amb l’Evolució de Pinot Noir, 2013 i 2012, respectivament. Però també ha fet or amb Imagine 2014 a Londres i or també en el concurs internacional Bacchus 2015 amb Imagine 2013, per anomenar només els guardons més recents.

Casa Beal, amb el Cim de Cel 2012, va obtenir a la International Wine Guide la Great Gold Medal Sapin 2014. Borda Sabaté, amb Escol 2011, va guanyar una Commendede Medal en el concurs de vins International Wine Challenge.

La precarietat dels sòls i el clima extrem del Principat fan difícil i complicat el cultiu vinícola de qualitat, però per això és singular i ofereix un valor afegit, perquè les vinyes es troben totes a partir de 900 metres d’alitud. Els quatre cellers que estan en funcionament es troben a la parròquia de Sant Julià de Lòria i n’hi ha un cinquè a Ordino, que encara està en procés de proves.

Les produccions són de petit format i arriben a una quantitat d’entre 3.000 i 5.000 ampolles per celler. Cadascun planta varietats diferents, de manera que es pot trobar al país blanqeus gewürztraminer, riesling, chardonnay, albariño, viognier, pinot gris i sauvignon blanc, i les negres pinot

noir, sirà, cornalin, mencía i merlot. Només el celler Mas Berenguer és el que produeix vins escumosos, segons expliquen Benet i Bosch, fets amb el mètode tradicional.