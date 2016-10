Tret de sortida a la campanya de vacunació contra la grip, amb 6.000 vacunes per als grups de risc

Com cada tardor i fins a finals d'any, el ministeri de Salut posa en marxa la campanya de vacunació contra la grip, amb l'objectiu prioritari de disminuir la mortalitat en els grups de risc de la població. El tret de sortida s'ha donat aquest dilluns al matí i ja s'ha pogut veure a persones adreçant-se als centres d'atenció primària (també es pot anar als centres de salut i a alguns consultoris mèdics) per administrar-se la dosi corresponent. Com és el cas de la Joana Garcia, que entra dins el grup de risc de les persones de més de 65 anys i fa ja anys que ve a posar-se la vacuna. Ha anat al CAP de la Massana i ha explicat que per a ella, la vacunació "és important", ja que quan agafa la grip, "només tinc una mica de constipat, una mica de febre i poca cosa més".

El ministeri té en estoc 6.000 vacunes (l'any passat van ser 5.837), i la subministra de manera gratuïta als col·lectius de risc, entre ells les persones sanes majors de 65 anys, els nens i adolescents entre els 6 mesos i els 18 anys amb tractament de llarga durada amb àcid acetilsalicílic, les dones embarassades i les persones que viuen a residències sociosanitàries.

A més, també es recomana la vacunació a les persones majors de 6 mesos amb factors de risc, com són les malalties cardiovasculars o respiratòries cròniques (inclou l'asma), el Síndrome de Down, les malalties metabòliques cròniques (inclosa la diabetis mellitus), la disfunció renal, la immunosupressió o hemoglobinopaties -la gravetat de les quals hagi requerit revisions mèdiques periòdiques o hospitalització durant el darrer any-, i l'obesitat mòrbida.

La vacunació també és aconsellable a persones que poden transmetre la malaltia a individus d'alt risc (personal sanitari o sociosanitari, i les persones que facin assistència domiciliària a persones d'alt risc); treballadors de serveis comunitaris (bombers, policia, protecció civil i agents de circulació); i interns i treballadors del Centre Penitenciari.