Tres noves propostes de la Fundació Crèdit Andorrà en el marc de L'espai

La Fundació Crèdit Andorrà proposa tres noves activitats per a la gent gran en el marc de L'espai. Per una banda, ofereix una nova edició del taller d'smartphone i tauleta tàctil. L’objectiu és fomentar l’ús de les noves tecnologies en aquest col·lectiu, a través de conèixer com utilitzar aquests dispositius i les funcionalitats addicionals com Internet, el correu electrònic, el servei de missatgeria WhatsApp o les xarxes socials com Facebook, Twitter i Instragram.

La nova edició d’aquest taller s’iniciarà el dilluns 7 de novembre i es durà a terme cada dilluns i dimecres fins al 14 de desembre. Els assistents hauran d’escollir entre l’horari de matí (de 10 a 12 hores) o el de tarda (de 17 a 19 hores) i cada participant haurà de dur el seu smartphone o tauleta tàctil.

D’altra banda, el 8 de novembre s’iniciarà un taller de fotografia, que permet descobrir com tractar les imatges amb el programa d’edició Photoshop. Es durà a terme cada dimarts i dijous fins al 20 de desembre, i els assistents també hauran d’escollir entre horari de matí (de 10 a 12 hores) o de tarda (de 17 a 19 hores).

I una altra de les propostes de la Fundació Crèdit Andorrà és la xerrada 'Com descansar i dormir bé quan ens fem grans'. L’activitat, emmarcada en el programa 'Envelliment saludable', té com a objectiu donar a conèixer les causes i conseqüències de les alteracions relacionades amb el son, i quins hàbits es poden adquirir per prevenir i millorar la qualitat del son. Aquesta xerrada es durà a terme dimarts 8 de novembre, de 16 a 18 hores, a L’espai.

Les inscripcions a qualsevol d’aquestes activitats es poden fer a L’espai (carrer Josep Viladomat, 17, 1r pis, d’Escaldes-Engordany), o bé al telèfon 86 80 25.