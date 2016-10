Trenta-sis padrins de les Valls del Nord fan un viatge sorpresa

Un banyador, un vestit de festa, calçat per caminar i roba còmoda. Aquests són alguns dels objectes que havien d’incloure a la seva maleta als participants al viatge sorpresa, organitzat pels departaments de socials dels comuns d’Ordino i la Massana. La proposta va suscitar força expectació i trenta-sis padrins es van apuntar a l’experiència.

El viatge, de dos dies, va començar ahir a la Garrotxa, on es van poden endinsar per l’excepcional bosc de la Fageda d’en Jordà, que creix sobre la lava del volcà del Croscat, font d’inspiració d’artistes i poetes. La visita la van fer amb carruatge i també van pujar al trenet per arribar fins als volcans.

Ja cap al tard, la ruta sorpresa els va portar a Lloret, on van gaudir d’un sopar i d’una sessió de ball. Avui estan fent una visita per aquesta localitat costanera de la comarca de la Selva.

Al llarg de l’any s’organitzen diverses sortides, a més d’altres activitats lúdiques, culturals i esportives.