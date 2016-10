Tractament contra la processionària amb drons

Els set comuns busquen la màxima efectivitat en els tractaments contra la processionària, una plaga que afecta la massa forestal i que té uns efectes negatius a nivell social: a les persones afecta en forma d’urticària però és molt més perillós per gossos, cavalls i altres animals, a més del greuge paisatgístic que comporta. La campanya que s’ha posat en marxa, utilitzant drons, s’emmarca en l’acord de la reunió de cònsols sobre la gestió forestal conjunta.

“La voluntat dels comuns és evitar els problemes ocasionats per aquesta plaga, aconseguint a l’hora la mínima afectació pels boscos”, afirma el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Comú de La Massana, Sergi Gueimonde.

Com els altres anys, s’’han fet tractaments amb canó micropulveritzador des de carreteres i accessos, un sistema que és molt eficient però que limita molt la zona d’actuació. En alguna ocasió s’havia fet amb helicòpter, però “no és el millor sistema per l’orografia d’Andorra, no podem tractar les petites superfícies i menys a proximitat dels edificis; l’helicòpter és molt eficient per tractar grans superfícies i poc abruptes”, explica l’enginyer de monts, Esteve Tor.

Per primer cop, durant aquesta campanya s’estan utilitzant els drons, que tenen l’avantatge de poder actuar en zones petites i en punts molt localitzats. “Estem comprovant que és força eficient, tot i que es tracta d’una prova experimental. Hem de millorar l’aparell i el sistema de fumigació però de moment el resultat està sent molt satisfactori”, assegura Tor.

De moment ja s’ha actuat en diverses zones de Canillo i Encamp. Durant la jornada d’avui (dijous, 20 d’octubre) s’està fumigant el bosc del solà d’Encamp i les pròximes actuacions previstes estaran centrades a la Massana, al llarg de la vall del riu d’Arinsal fins a Erts, a més d’altres punts de la parròquia.

La campanya de fumigació es fa a la tardor perquè és quan l’eruga encara és petita i és més sensible als tractaments.