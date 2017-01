Tot a punt per a l’arribada dels Reis d’Orient a la Massana, Encamp i Canillo

Les parròquies ja ho tenen tot a punt per a l’arribada dels Reis d’Orient. A la Massana la celebració és senzilla i alhora molt propera. Els Reis arriben dalt d’un cavall, acompanyats per sis genets, a més dels patges, que van a peu. Com sempre, hi col·laboren joves de la parròquia. La particularitat de la Massana és que tots els infants poden parlar en persona amb Ses Majestats.

El recorregut dels Reis, que començarà a les cinc de la tarda des del Prat Gran de Colat, passarà per les avingudes del Través, del Ravell i Sant Antoni. La voluntat del Comú és enfocar totes les celebracions i activitats com un element integrat en la dinamització constant de la parròquia i com a suport a la reactivació comercial.

El cònsol major, David Baró, serà l’encarregat de rebre els Reis, cap a les sis de la tarda, als quals lliurarà la clau mestra que obre totes les llars de la Massana. Tot seguit, els infants podran pujar a l’escenari per entregar la carta –els que encara no ho hagin fet– o per expressar els seus desitjos als tres Reis (dilluns ja hi va haver una alta afluència a l’Oficina de Turisme per donar les cartes al patge reial). A més, els Reis, com sempre, els regalaran unes llaminadures. Hi haurà bossetes especials sense gluten, perquè cap infant es quedi sense obsequi. L’acte s’allargarà més de dues hores, ja que a Les Fontetes s’hi apleguen nombroses famílies que valoren aquesta proximitat amb els Reis d’Orient. Per intentar minimitzar l’espera, l’equip organitzatiu formarà dues fileres en funció de les edats i intentarà agilitzar al màxim el procés, segons ha informat el Comú.

La tradicional cavalcada tindrà lloc també a Encamp i al Pas de la Casa. A Encamp, on es realitzarà a partir de les sis de la tarda, estarà acompanyada d’una cercavila. Pel que fa al Pas, Ses Majestats arribaran en tot terrenys i carrosses fins al centre esportiu, després d’un castell de focs d’artifici i d’un descens de torxes per les pistes d’esquí, que començarà a les sis de la tarda a la pista Directa del Pas de la Casa. Pel que fa a Canillo, la cavalcada de Ses Majestats pels carrers serà a les sis de la tarda, amb sortida al pàrquing del telecabina per arribar fins a la plaça del Prat del Riu (Palau de Gel en cas de mal temps).