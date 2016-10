Tallers per a nens en el Dia de Conscienciació de l'Aturada Cardiorespiratòria

Amb motiu del Dia Europeu de Conscienciació de l’Aturada Cardiorespiratòria, organitzada per l’European Resuscitacion Coucil (ERC), que es va celebrar el dia 16 d’octubre de 2016 sota el lema “Els nens salven vides”, novament s'han dut a terme diverses actuacions per tal de conscienciar la població sobre la necessitat d’actuar davant la mort sobtada.

L’aturada cardíaca esdevé sovint de forma sobtada i en persones sense cap malaltia anterior. I la majoria dels casos es donen a l’entorn familiar, laboral, esport, etc. Si la víctima no és atesa amb rapidesa, la mort es produeix en pocs minuts. En canvi si les persones que presencien l’aturada són capaces de realitzar una sèrie d’accions englobades en l’anomenada “Cadena de supervivència”, les possibilitats de supervivència de la víctima augmenten entre 2 i 3 vegades. Avui en dia però, aquestes maniobres només es realitzen en una de cada cinc persones que pateixen una aturada fóra del hospital.

Perquè la supervivència a l’aturada cardíaca sobtada augmenti caldria formar en tècniques de Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP) a tota la població possible. El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers d'Andorra (COIA) va convocar aquesta Jornada del dia Dia Europeu de l’Aturada Cardíaca per conscienciar a la ciutadania de com actuar davant la mort sobtada i de la oportunitat de formar-se en maniobres de Suport Vital.

L’objectiu per part del COIA en aquesta Jornada era:

a) Sensibilitzar la població del problema de l’Aturada cardíaca

b) Conscienciar de la formació en Suport Vital centrant-ho amb l’eslògan de la Jornada: “Els nens poden salvar vides”.

c) Promoure la divulgació del SVB i l’ús del DEA al públic en general.

Per aquest motiu ahir al vespre va tenir lloc al Centre Comercial d’Illa Carlemany un taller dirigit a nens i nenes de 3 a 8 anys. També hi va haver un espai per pintar i el sorteig d’un curs de Suport Vital Bàsic per adults.