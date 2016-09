Sol·licitud d’ajuda per incentivar la contractació de joves titulats

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de la Seu d’Urgell han sol·licitat una subvenció al departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de garantia juvenil a Catalunya. La finalitat és millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.

L’objecte de la convocatòria és la contractació laboral de deu joves per dur a terme tasques de diferents tipologies a totes dues administracions, a través de contractes de pràctiques remunerades durant sis mesos a jornada completa. Tant l’Ajuntament com el Consell Comarcal, les dues úniques administracions de la comarca que s’hi podien presentar, estan a l’espera de la resolució d’aquesta convocatòria, però totes les persones interessades que reuneixin els requisits poden dirigir-se a l’Oficina Jove de l’Alt Urgell. Quan s’hagi rebut la resolució del departament, que es preveu per abans del 15 de novembre, totes dues administracions iniciaran els processos de selecció.

Els destinataris hauran de complir quatre requisits: ser menors de 30 anys, ser beneficiaris del Programa de garantia juvenil, estar inscrits com a demandants d’ocupació no ocupats a les oficines de Treball i estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mitjà o superior o bé d’un certificat de professionalitat.

El conseller comarcal de Joventut, Ricard Pérez, va destacar que “amb aquesta iniciativa volem donar continuïtat a altres programes que hem engegat des de la comarca, per donar oportunitats als joves perquè la primera experiència professional puguin tenir-la a l’Alt Urgell”.