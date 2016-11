Sis dels set allotjaments de turisme rural són d’explotacions agràries

Andorra té avui set allotjaments de turisme rural. D’aquests, sis corresponen a propietaris titulars d’explotacions agràries. Segons les dades facilitades pel Govern, entre els establiments hi ha dues bordes i cinc cases i, quant a la modalitat de servei que ofereixen, una borda i dues cases es dediquen al lloguer d’habitacions, mentre que la borda i les tres cases restants brinden el lloguer de casa sencera.

Encara que tots els allotjaments menys un són explotats per propietaris vinculats a l’agricultura, només un té el segell d’agroturisme. Es tracta de la casa rural Borda Patxeta, que realitza i ofereix als seus clients, per tant, activitats relacionades amb la pagesia en l’entorn de la casa. Entre les cases de propietaris que es dediquen a la pagesia també s’hi troba la borda rural Borda de Conangle, que és gestionada per Camprabassa. Es dóna el fet, tal com indiquen des del Govern, que aquesta societat és titular d’explotacions agràries. De fet, excepte dues cases –Cal Garibaldi i Cal Batlle–, la resta de cases són gestionades per societats.

Quant als segells de què disposen aquests allotjaments (a banda del d’agroturisme que té la Borda Patxeta), la casa rural Cal Batlle i la borda rural Borda de Conangle tenen el que fa referència a un establiment inclòs en un GR (un camí de gran recorregut) i la casa rural Cal Batlle té el segell de patrimoni cultural (per a les bordes o cases recollides al catàleg de béns immobles declarats d’interès nacional en l’àmbit patrimonial).

Els set allotjaments de turisme rural ofereixen un total de 56 places i es van crear entre el 2014 i el 2015. Així, la Borda del Mollà, als Cortals d’Encamp, té quatre places i una categoria de quatre espigues. La casa rural de Les Arnes, a Encamp, també en té quatre i gaudeix de quatre espigues. Casa Mariola, a Sornàs, té una capacitat per a set places i té quatre espigues. Cal Garibaldi, a Pal, té fins a 9 places i tres espigues. Borda Patxeta, de Canillo, té sis places i tres espigues. Borda de Conangle ofereix 16 places i té tres espigues. I, a l’últim, Cal Batlle té capacitat per a 10 persones i una categoria de quatre espigues. El Govern va confirmar que ara per ara no hi ha cap sol·licitud per obrir un allotjament de turisme rural.

Cal recordar que els pagesos han reivindicat en diverses ocasions que el turisme rural sigui una activitat lligada a les explotacions agrícoles, ja que a hores d’ara aquest no és un requisit que s’ha de complir. En aquest sentit, avui tothom qui té una borda la pot destinar a turisme rural encara que es dediqui professionalment a una altra cosa. Des de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra s’ha reclamat la necessitat de recuperar la motivació que tenia aquest projecte quan es va impulsar, i que pretenia oferir un turisme relacionat amb la vida rural i que permetés la diversificació de les explotacions agràries i, per tant, ajudés a millorar la seva renda. Des del Govern s’ha argumentat, però, que adoptar aquesta mesura aniria en contra de la llibertat d’empresa. Així, l’executiu manté que tenint en compte que hi ha propietaris de bordes que no són pagesos no és positiu limitar aquesta oferta d’allotjaments ja que pot comportar un perjudici respecte als propietaris de bordes que en poden treure un rendiment.

Des de l’associació també s’ha posat en relleu el baix nombre d’allotjaments de turisme rural que s’han obert i ho vinculen amb les exigències normatives. Per això han demanat que es facilitin els tràmits administratius que fins ara es requereixen. El Govern tampoc ha compartit aquestes crítiques, ja que considera que la baixa demanda d’obertures és conseqüència del context econòmic i de la dificultat que suposa l’oferta de 44.000 llits que hi ha a Andorra, mentre que el mercat no està saturat pel que fa a ocupació.