Segona edició del “Vide dressing”, a la Massana

Dissabte, 15 d’octubre tindrà lloc la segona edició del “Vide dressing”, un mercat de venda o intercanvi de roba i complements de segona mà. La filosofia és aprofitar les èpoques en què s’acostuma a fer el canvi d’armaris, per buidar-los de la roba i altres objectes que ja no utilitzem i posar-los a la venda o intercanviar per altres peces. Aquest tipus de mercats ja fa temps que funcionen amb èxit en molts països europeus i ara es torna a repetir a la Massana després de la bona acceptació de la primera edició.

“Aquesta acció té un doble objectiu: oferir un espai per a la reutilització d’objectes, en la línia d’altres iniciatives del comú, i també dinamitzar la parròquia, ja que esperem una bona afluència de participants i visitants”, afirma el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Sergi Balielles.

El mercat estarà obert el dissabte, 15 d’octubre, d’11 a 20 h. Qui vulgui muntar la seva parada ho pot sol·licitar a l’oficina de Turisme, al telèfon 835693 o bé enviant un correu electrònic a turisme@comumassana.ad. El preu de l’estand és de 5 euros per taula.

En la primera edició s’hi van poder veure parades molt variades, amb roba, vestits de festa, joies, bosses de mà, sabates i molts altres complements que van atraure l’atenció de molta gent, ja que es podien adquirir bons productes a preus baixos.