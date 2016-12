Sant Julià demanarà al Govern que es torni a habilitar la parada davant del Punt de Trobada

El Comú de Sant Julià de Lòria farà arribar al ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, en la reunió que tenen prevista per tractar l'eliminació dels girs a l'esquerra a la CG1 que es torni a habilitar la parada d'autobusos al davant del centre comercial E.Leclerc-Punt de Trobada, ja que consideren que donava un servei els treballadors que viuen a Sant julià de Lòria i que utilitzaven el transport públic per anar al treball. En la mateixa reunió tractaran amb el ministre dos al·legacions que es van fer durant l'exposició pública.

En aquesta trobada, tal com ha posat en relleu el conseller d'Obres i Urbanisme, Joan Vidal, també tractaran amb el ministre les dos al•legacions que van rebre en el termini de 30 dies en què aquest projecte va estar a exposició pública, una de les quals era, precisament, sobre la rotonda per facilitar l'accés al centre comercial. Vidal ha manifestat que no correspon a la corporació comunal valorar aquest projecte d'eliminació dels girs a l'esquerra, ja que no és la seva competència. Aquesta trobada amb el ministre encara no té data, segons Vidal.

Cal recordar que aquest dilluns el cap de Govern, Toni Martí, va manifestar que en la propera concessió de la línia d'autobús s'establirà en el plec de condicions del concurs una parada d'autobús al centre comercial, manifestant, també que fins ara la companyia s'aturava de manera voluntària.